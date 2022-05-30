Хто міг би стати ведучим Євробачення-2023 в Україні: Остапчук назвав імена колег

За словами Остапчука, ведучий Євробачення-2023 повинен володіти особливими навичками.
37-річний телеведучий Володимир Остапчук зізнався, хто б міг стати ведучим Євробачення-2023.
Ведучий Євробачення-2017 каже, що не проти поборотися за можливість стати ведучим наступного року, якщо конкурс проводитимуть в Україні.
"Це класний досвід. По суті це досвід, який кардинально змінив мою кар'єру. Тому скажу так - я б не відмовився. Але це вирішуємо не ми, є кастинги, є серйозна система відбору", - підкреслив шоумен, передає КП Україна.
Він зазначив, що справа навіть не в медійності і впізнаваності в Україні, а в професіоналізмі, адже затвердженням ведучих займається не Суспільний мовник, а представники Європейської мовної спілки, які з року в рік организовують Євробаченням.
Хто з колег може стати ведучим Євробачення
У той же час, Остапчук нібито буде тільки радий, якщо організатори Євробачення знайдуть того, хто проведе пісенний конкурс ще краще, "і це також змінить його кар'єру".
Сам він бачить в ролі ведучих Машу Єфросиніну, Сергія Притулу, Тимура Мірошниченка, а може навіть Олександра Скічка, який пішов у політику.
За словами Остапчука, ведучий Євробачення-2023 повинен:
- досконало володіти англійською та французькою мовами, оскільки на конкурсі дві офіційні мови;
- мати величезний досвід роботи в прямих ефірах;
- бути стресостійким і артистичним.
Всі кандидати, яких назвав Володимир Остапчук, на його думку, підпадають під ці критерії, тоді як щодо молодших колег він сумнівається.
"З молодших поки ніхто не приходить в голову. Але треба експериментувати. Я за експерименти! Можливо, це буде якийсь блогер. Можливо, це буде не дві людини, а дві пари ведучих", – висловився Володимир Остапчук.
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