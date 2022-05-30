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Хто міг би стати ведучим Євробачення-2023 в Україні: Остапчук назвав імена колег

30 травня 2022, 20:30

За словами Остапчука, ведучий Євробачення-2023 повинен володіти особливими навичками.

Мірошниченко, Скічко та Остапчук
Мірошниченко, Скічко та Остапчук / Євробачення 2017

37-річний телеведучий Володимир Остапчук зізнався, хто б міг стати ведучим Євробачення-2023.

Ведучий Євробачення-2017 каже, що не проти поборотися за можливість стати ведучим наступного року, якщо конкурс проводитимуть в Україні.

"Це класний досвід. По суті це досвід, який кардинально змінив мою кар'єру. Тому скажу так - я б не відмовився. Але це вирішуємо не ми, є кастинги, є серйозна система відбору", - підкреслив шоумен, передає КП Україна.

Він зазначив, що справа навіть не в медійності і впізнаваності в Україні, а в професіоналізмі, адже затвердженням ведучих займається не Суспільний мовник, а представники Європейської мовної спілки, які з року в рік организовують Євробаченням.

Хто з колег може стати ведучим Євробачення

У той же час, Остапчук нібито буде тільки радий, якщо організатори Євробачення знайдуть того, хто проведе пісенний конкурс ще краще, "і це також змінить його кар'єру".

Сам він бачить в ролі ведучих Машу Єфросиніну, Сергія Притулу, Тимура Мірошниченка, а може навіть Олександра Скічка, який пішов у політику.

За словами Остапчука, ведучий Євробачення-2023 повинен:

  • досконало володіти англійською та французькою мовами, оскільки на конкурсі дві офіційні мови;
  • мати величезний досвід роботи в прямих ефірах;
  • бути стресостійким і артистичним.

Всі кандидати, яких назвав Володимир Остапчук, на його думку, підпадають під ці критерії, тоді як щодо молодших колег він сумнівається.

"З молодших поки ніхто не приходить в голову. Але треба експериментувати. Я за експерименти! Можливо, це буде якийсь блогер. Можливо, це буде не дві людини, а дві пари ведучих", – висловився Володимир Остапчук.

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