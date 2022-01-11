Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

Євген Кошовий повторив шлюбні клятви з дружиною / instagram.com/evgenii.koshevoi

Актор, шоумен, комік і лідер Вечірнього Кварталу Євген Кошовий вирішив знову зв'язати себе узами шлюбу.

Правда, для цього він, як і раніше, обирає свою дружину Ксенію (в дівоцтві Стрельцова) - танцівницю і дизайнерку одягу.

Зараз Кошові вирушили у відпустку без дітей. Очевидно усамітнення і свіжий океанський бриз підштовхнули подружжя повторити свої шлюбні клятви.

Так дружина Кошового, Ксенія, і його колеги зі студії Квартал-95 опублікували фотографія пари у білих шатах, схожих на весільні. Комік і його дружина позували на березі океану на тлі заходу сонця. В руках Ксенії - букет, подружжя закохано дивиться один на одного.

Шанувальники припустили, що Кошові вирішили повторити весільну церемонію в романтичній обстановці, з чим щиро привітали "молодят".

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Побічно цю здогадку підтвердила сама Ксенія - вона підписала романтичне фото в білому одязі так: "Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися! Так[email protected]".

Євген Кошовий зіграв ще одне весілля зі своєю дружиною Ксенією / Колаж - instagram.com/yalta_k / instagram.com/kvartal95official

Пара разом з 2007 року - в липні вони відзначали 14 років спільного життя, агатове весілля. У шлюбі у Євгена і Ксенії народилися двоє дочок - Варвара (15 січня 2008) і Серафима (10 вересня 2014).

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