УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

11 січня 2022, 10:59

І комік, і його обраниця були в білому одязі.

false
Євген Кошовий повторив шлюбні клятви з дружиною / instagram.com/evgenii.koshevoi

Актор, шоумен, комік і лідер Вечірнього Кварталу Євген Кошовий вирішив знову зв'язати себе узами шлюбу.

Правда, для цього він, як і раніше, обирає свою дружину Ксенію (в дівоцтві Стрельцова) - танцівницю і дизайнерку одягу.

Зараз Кошові вирушили у відпустку без дітей. Очевидно усамітнення і свіжий океанський бриз підштовхнули подружжя повторити свої шлюбні клятви.

Так дружина Кошового, Ксенія, і його колеги зі студії Квартал-95 опублікували фотографія пари у білих шатах, схожих на весільні. Комік і його дружина позували на березі океану на тлі заходу сонця. В руках Ксенії - букет, подружжя закохано дивиться один на одного.

Шанувальники припустили, що Кошові вирішили повторити весільну церемонію в романтичній обстановці, з чим щиро привітали "молодят".

Реклама

Побічно цю здогадку підтвердила сама Ксенія - вона підписала романтичне фото в білому одязі так: "Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися! Так[email protected]".

false
Євген Кошовий зіграв ще одне весілля зі своєю дружиною Ксенією / Колаж - instagram.com/yalta_k / instagram.com/kvartal95official

Пара разом з 2007 року - в липні вони відзначали 14 років спільного життя, агатове весілля. У шлюбі у Євгена і Ксенії народилися двоє дочок - Варвара (15 січня 2008) і Серафима (10 вересня 2014).

читайте такожЄвген Кошовий вперше набив татуювання: що означають написи на тілі коміка

Раніше Надя Дорофєєва в крихітному бікіні приголомшила шанувальників худою фігурою.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Євген Кошовий новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Що робити з поганим самопочуттям при нормальному тиску: поради кардіологаЩо робити з поганим самопочуттям при нормальному тиску: поради кардіолога Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшГороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграш Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вченихЩо потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімУ моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всім Цукор різко подорожчає: українцям назвали нову цінуЦукор різко подорожчає: українцям назвали нову ціну
12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

Реклама
10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

Реклама
07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

23:06

У Києві стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"Відео

Реклама
23:05

Які продукти небезпечні для сніданку - лікар дала відповідьВідео

22:37

Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніВідео

22:16

Будинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 роціФотоВідео

21:57

В Івано-Франківську чоловік жорстоко знущався над пенсіонеркою і кинув помиратиВідео

21:53

Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

21:40

Чому Росія та США не змогли домовитися у ЖеневіПогляд

21:28

У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

21:25

В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

21:15

У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

21:01

Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти