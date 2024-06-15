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Це жахливо: Слава Камінська розповіла, що сталося з її донькою

Олена Кюпелі
15 червня 2024, 15:38
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Співачка Слава Камінська поскаржилася на небезпечний вірус.
Слава Камінська
Слава Камінська розповіла про хворобу доньки/ колаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно показала результат пластичної операції, розповіла про те, чому її 8-річна дочка опинилася в лікарні.

На своїй сторінці в Instagram, Камінська опублікувала фото, де показала свою доньку Лауру і пояснила, що ж сталося з нею насправді. За словами Камінської, пневмонія - це жахливо.

"Будьте обережні. Зараз ходить якийсь вірус, який викликає пневмонію. Слава Богу Лаура пішла на поправку, нас виписали з госпіталю і ми вдома п'ємо антибіотики", - написала співачка.

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Зазначимо, раніше співачка вже публікувала сторіз із лікарняної палати, де ніяк не коментувала ситуацію.

Хто така Слава Камінська

Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Слава Камінська - останні новини:

Раніше стало відомо, що Слава Камінська виходить заміж втретє. Співачка похвалилася каблучкою на безіменному пальці, яку їй підніс загадковий коханий.

Також Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном, куди артистка виїхала з двома дітьми після початку повномасштабної війни в Україні. Спершу Слава осіла в Нідерландах, потім - на Тенерифе.

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