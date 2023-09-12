"Це має бути озвучено": конкурс "Міс Україна" влип у скандал через зв'язки з РФ

У мережі закликають бойкотувати "Міс Україну" з цілого ряду вагомих причин.

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Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn, instagram.com/missukraine_official

Комік Андрій Лузан підняв важливе в сучасному українському суспільстві питання, і закликав бойкотувати конкурс краси "Міс Україна "(перший етап конкурсу "Міс Світу" - прим. редактора).

Артист провів власне розслідування, шокуючими результатами якого поділився на своїй сторінці в Instagram: частина учасниць конкурсу "Міс Україна" не тільки ігнорують війну і продовжують вести соціальні мережі мовою країни-окупанта, а й хваляться тісними зв'язками з рф.

Наприклад, конкурсантка під номером 10 - Оксана (Ксенія) Магера. Виходячи з її блогу, до 2022 року дівчина жила в столиці країни-агресора, в перші місяці повномасштабного вторгнення на її сторінці немає згадок про варварство РФ.

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Зараз вона продовжує слухати російську музику, живе в Дубаї і свої величезним благодійним досягненням вважає закупівлю 300 метрів французької тканини на пошиття одягу біженкам з України в ОАЕ.

Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

На жаль, Ксенія - не єдиний випадок. Питання виникли і щодо учасниці під номером 23 - Катерини Чувашової. Її батько заарештований за "зли " позицій ЗСУ та, ймовірно, є співробітником ФСБ.

Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / instagram.com/luzannnn

Недалеко пішла і конкурсантка Ірина Піляєва, яка ще у 2022 році супроводжувала одного зі співвласників конкурсу - московського ресторатора Олександра Орлова.

Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / instagram.com/luzannnn

Крім того, після поста Андрія Лузана йому в особисті повідомлення стали приходити різні історії від тих, хто так чи інакше був причетний до конкурсу "Міс Україна". Йому неодноразово недвозначно натякали, що конкурсанток використовують, як ескортниць, і примушують до зустрічей з чоловіками. При цьому він зазначає, що критикує не всіх конкурсанток.

Бойкот "Міс Україна" - конкурс може мати відношення до ескорту / колаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Комік вважає показовим, що частина дівчат не живе в Україні тривалий час, не говорить українською мовою і ігнорує не тільки війну в Україні, а й провину рф у цій самій війні. У зв'язку з вищевказаним він запропонував бойкотувати конкурс.

"Цей конкурс не має жодного права носити "Україна" в назві. І взагалі для мене тепер клеймо ескорту і зрадництва назавжди закарбовано за цим дійством", - заявляє Лузан.

Бойкот конкурсу "Міс Україна" - Андрій Лузан викрив організаторів і конкурсанток у зв'язку з рф / instagram.com/luzannnn

Пізніше на офіційній сторінці конкурсу в Instagram з'явилося оголошення про те, що тепер дівчата пройдуть більш ретельну перевірку на добросовісність: "У звʼязку з великим запитом громадськості, комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За результатами таких досліджень можливі виключення учасниць із складу конкурсу".

Андрій Лузан вже прокоментував заяву від організаторів. Він зазначив, що ця реакція - їх спроба відбілити свої проколи за рахунок дівчат та перекласти на них всю провину. Він закликає директора конкурсу Валентину Шипцову, яка зараз ретельно підчищає сторінку, виступити з відповіддю на його звинувачення публічно.

Раніше Анастасія Приходько викрила Дмитра Шепелєва, який довгі роки працював в Україні, а тепер знімає шоу в окупованому Маріуполі. Співачка розповіла, що на росТБ ведучий потрапив через ліжко впливового чоловіка.

Також стало відомо, що колишня одеситка Регіна Тодоренко, яка під час війни залишилася в РФ, стала ведучою тревел-шоу, в якому вона буде оспівувати країну-окупанта.

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