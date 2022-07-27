Естонія на 5 років заборонила в'їзд групі" Руки вгору": Захарова вилаялася з піною біля рота

Марія Захарова и група "Руки вгору" / Instagram и Радио Спутник

Російську групу"Руки вгору", відому своїми низькопробними поп-хітами і підтримкою путінського режиму (плюс її учасники виступали на анексованому Росії півострові Крим), влада Естонії заборонила в'їзд в цю країну на найближчі п'ять років.

Таке рішення, зі зрозумілих причин, викликало лють у російських пропагандистів-дипломатів. Наприклад, речник МЗС РФ Марія Захарова оперативно назвала Естонію "репресивною державою, яка забула про демократію".

"Тепер вони самі перетворилися на репресивну державу, яка забороняє, виморює, блокує, не пускає, відбирає і так далі", – видала Захарова тезу в кращих традиціях російської пропаганди.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков

Компанію Безрукова і Машкову в новому списку санкцій склали заступник прем'єр-міністра РФ Андрій Бєлоусов, син керівника корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, мер Москви Сергій Собянін, путінський байкер Олександр "Хірург" Залдостанов, а також багато інших..

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