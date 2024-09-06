"Дуже повільний запуск": у сина Анатолія Анатоліча затримка мовленнєвого розвитку

Юла, дружина шоумена, розкрила подробиці проблеми трирічного малюка.

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Анатолій Анатоліч новини - у сина Анатолія Анатоліча проблеми з мовленням / колаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Український ведучий Анатолій Анатоліч разом із дружиною, піарницею Юлою (Юлія Бойко), разом виховують трьох дітей. Наймолодшому з них, синові Нілу, зараз три роки.

Нещодавно дружина шоумена зважилася на відвертість, і зізналася, що у маленького Ніла діагностували затримку мовленнєвого розвитку. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Батьки старанно працюють над тим, щоб хлопчик заговорив якомога швидше. Ба більше, як зазначає Юла, Ніл уже має певні успіхи, а фахівці дають втішні прогнози.

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"Вердикт: скоро заговорить. У нього затримка мовленнєвого розвитку. Дуже повільний запуск мови. Але прогрес після логопеда є. Треба займатися, і все буде добре", - впевнена дружина Анатолія Анатоліча.

Також Юла підтримала батьків, які зіткнулися з такою ж проблемою. "Все добре! Просто різним дітям потрібна різна кількість часу на те, щоб розговоритися. Зараз ми працюємо з логопедом і психологом, щоб прискорити цей процес. Але я не хвилююся і знаю, що всьому свій час", - пише піарниця.

Анатолій Анатоліч новини - у сина Анатолія Анатоліча проблеми з мовленням / колаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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