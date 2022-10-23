Ектор Хіменес-Браво показав шокуючі кадри з Миколаєва: "Оце "русский мир"

Ектор Хіменес-Браво відвідав прифронтовий Миколаїв / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво з початком повномасштабної війни не покинув Україну, яку вважає своєю другою Батьківщиною. Він не пішов на фронт, але знайшов спосіб, як допомогти ЗСУ та українцям тим, що вміє найкраще.

Хіменес-Браво встав до плити, і тепер розвозить теплу і смачну їжу по всій лінії фронту. Нещодавно шеф-кухар відвідав Миколаїв - місто, яке знаходиться під регулярними ракетними обстрілами з 24 лютого.

Ектор здивувався красі прифронтового Миколаєва. Тим страшніше був для нього контраст, коли він побачив пробиту наскрізь будівлю Миколаївської ОГА, як пам'ятник жорстокості і божевілля рашистів.

На своїй сторінці в Instagram шоумен показав зруйновані будівлі міста, і зізнався, що ця розруха потрясла його до глибини душі.

"Був у багатьох місцях на фронті, але те, що я побачив тут, запам'ятаю назавжди. Оце "русский мир". Я тут в Миколаєві і я бачу, як росіяни сказали, що вони хочуть "допомогти" нам українцям. Як допомогти? Просто подивіться, що вони роблять! Це просто орки! Миколаїв дуже гарне місто, а те, що вони роблять, це просто жах", - розповів шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво в Миколаєві / instagram.com/hectorjimenezbravo

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