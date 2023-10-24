Ексклюзивно для Сніданку з 1+1 Дмитро Дікусар розповів, чи повернеться після армії на паркет

Також танцівник-воїн висловився про те, як військові реагують на гучні вечірки цивільних.

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Дмитро Дікусар у Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.

Сьогодні у Сніданку з 1+1 ведучі Людмила Барбір та Святослав Гринчук мали ексклюзивну розмову з танцюристом та хореографом, зіркою Танців з зірками Дмитром Дікусаром. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро взяв в руки зброю та пішов захищати свою країну. Зараз у хореографа перша відпустка за час служби і свій сьогоднішній 38 день народження Дмитро проведе вдома. В ефірі Сніданку з 1+1 Людмила та Святослав також привітали захисника та спитали Дмитра, чи має він святковий настрій, які привітання були найприємнішими та як він планує провести свої вихідні.

"Це моя перша офіційна відпустка. Я маю 15 діб, щоб трошки підправити здоров’я та підкрутити гайки. В мене травмування, яке заважає мені працювати і бути ефективним. Я так зрозумів, що цей дощ іде надовго і треба тримати себе в формі. Крім того, я буду гуляти і намагатися переключитись на інші думки. Останнього разу в мене не дуже вийшло, тому я довго не протримався і повернувся назад. Я не виключаю, що і зараз, коли я вирішу свої питання зі здоров’ям, можу не досидіти свою відпустку до кінця. Залежить від морального стану, від емоційного стану. Будемо дивитися", - відверто поділився Дмитро.

Також Дікусар розповів, чи дратує щось військовослужбовців, коли вони повертаються з окопів в мирне життя і як взагалі наші захисники реагують на історії з гучними вечірками цивільних.

"Перш за все хочу сказати, що ніхто не налаштований, щоб люди в тилу, в цивільному житті сиділи і плакали. Не треба сидіти, плакати і нічого не робити. Веселіться, відмічайте, але, будь ласка, якусь частину своєї любові, уваги і грошей виділяйте тим хлопцям, які зараз кожну секунду боронять нашу землю. І по друге, що б я вам зараз не розказував, хто б з військових вам не пояснював, поки не побачиш жахіття на власні очі, ти ніколи не зрозумієш. То не бачу ніякого сенсу. Не треба співчуття, потрібна конкретна, беземоційна, спокійна допомога в міру своїх можливостей", - зазначив військовослужбовець.

Ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір поцікавилась, чи планує Дмитро Дікусар після звільнення з армії повернутися на паркет.

"Я взагалі не думаю про це. Я точно знаю, що до кінця війни, поки ми не переможемо, я не зможу вийти на паркет і танцювати танці. Навіть не можу собі такого уявити. Я танцюю душею, а моя душа зараз не хоче танцювати. Душа хоче бути максимально ефективною і моя ранкова молитва - це "Боже, дай мені сьогодні щось корисного зробити. Зробити все, на що я буду здатний". Це для мене головне. Бо то суцільне горе, як в пеклі. Тому я хочу, щоб все це зупинилось. Буду робити стільки, скільки потрібно. Навіть якщо це буде надцять років і виходу не буде - я буду там. На паркет я, раніше ніж настане перемога, не повернусь", - відверто розповів Дмитро.

Повний сюжет дивіться у сьогоднішньому ефірі Сніданку з 1+1.

Ранок зі Сніданком з 1+1 – це свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день. Не пропустіть щодня проєкт з 7:00 до 9:30 на телеканалі 1+1 Україна та на YouTube, а також "Сніданок. Вихідний" у суботу та неділю з 7:00 до 9:30. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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