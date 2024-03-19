Ексдружина Кличка похвалилася, який вигляд має без жодної краплі косметики

Колишня дружина Віталія Кличка, 49-річна Наталя Єгорова показала в реальності, який вигляд має без макіяжу і Photoshop з фільтрами.

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Наталія Єгорова поділилася з фанатами "чесним" селфі / колаж Главред, фото Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - Наталя Єгорова - показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фанатам, який вигляд має без макіяжу.

"Життя без маски" - це привілей і найбільше щастя! Не бійся бути собою!" - звернулася вона до шанувальників.

Єгорова зробила селфі просто після того, як прийняла душ. Тобто на знімку Єгорова позувала перед камерою з мокрим волоссям.

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Вона стверджує, що на фото вона з'являється без жодної краплі декоративної косметики. І, відповідно, вона побажала своїм підписникам не боятися бути собою.

Хто така Наталя Єгорова? Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) і сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

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