Ексдружина Кличка похвалилася, який вигляд має без жодної краплі косметики

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - Наталя Єгорова - показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фанатам, який вигляд має без макіяжу.
"Життя без маски" - це привілей і найбільше щастя! Не бійся бути собою!" - звернулася вона до шанувальників.
Єгорова зробила селфі просто після того, як прийняла душ. Тобто на знімку Єгорова позувала перед камерою з мокрим волоссям.
Вона стверджує, що на фото вона з'являється без жодної краплі декоративної косметики. І, відповідно, вона побажала своїм підписникам не боятися бути собою.
Хто така Наталя Єгорова?
Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) і сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.
Нагадаємо, раніше українська ведуча та активістка Маша Єфросиніна показала рідкісні фото з Криму, виконані за часів її юності. Вона родом із Керчі, і болісно сприймає анексію півострова.
Також телеведуча 1+1 Марічка Падалко розповіла, як за час війни змінився її чоловік, журналіст і громадський діяч Єгор Соболєв, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.
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