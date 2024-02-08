Ексдружина Остапчука приголомшила фанатів і повідала про те, чим заробляла у 18 років

Ексдружина Остапчука Христина Горняк показала архівні фото з підліткового віку і розповіла, чим тоді заробляла на життя

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Христина Горняк розповіла, чим заробляла на життя у 18 років / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука - нотаріус і блогер Христина Горняк - показала фоловерам архівні фотознімки часів своєї юності в Instagram.

Горняк показала, що на стінах у квартирі її матері висить багато фотопортретів дівчини. Жартома Христина називає це все "іконостас". Наприклад, на одній з фотографій майбутній нотаріусці 14 років і вона одягнена в пишну білу сукню.

На ще одному фото Горняк показала себе вже 18-річною - у кадрі вона позувала з розпущеним волоссям (одягнена в джинси і в білу футболку). А губи дівчина рясно нафарбувала червоною помадою.

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Христина зазначила, що фото були зроблені як частина однієї з рекламних кампаній у Києві. І додала, що робота фотомоделлю приносила їй великі доходи.

"А ці фото - це я вже в Києві жила і працювала як фотомодель, і скажу вам, нормально заробляла собі!" - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів, як зійшовся з третьою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською, яка вважає, що в неї роздвоєння особистості та "жирні ноги".

Пізніше Христина Горняк заявила, що шоумен відмовляється йти на контакт щодо поділу спільного майна після розлучення. Зокрема блогерку цікавить будинок під Києвом, який вона придбала й облаштовувала разом з Остапчуком.

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