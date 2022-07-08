Кличко допомагав: екссекретар РНБО Данилюк приїхав на своє весілля на інвалідному візку

Літковська і Данилюк / Li_litkovskaya / Instagram

Українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Весілля відбулося в Софійському Соборі.

Як повідомила дизайнер на своїй сторінці в Instagram, вінчання відбулося 7 липня в Софійському Соборі.

"Війна і мир", — підписала вона фото, - "бажаю миру українській землі, і бажаю нам з чоловіком в цьому світі творити і примножувати нашу любов".

На весіллі був присутній мер Києва Віталій Кличко. Олександр Данилюк одружився в інвалідному візку.

Фотографіями і відео з весілля також поділилася на своїй сторінці в Instagram ресторатор Марія Дідковська.

До вівтаря Лілія Літковська пішла в сукні свого власного бренду. Це біле шовкове плаття, розшите білими колоссям з перлами. Одяг з такою вишивкою також одягала Олена Зеленська на святкуванні 30-річчя Незалежності України.

Читайте також: