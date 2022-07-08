Кличко допомагав: екссекретар РНБО Данилюк приїхав на своє весілля на інвалідному візку

На весіллі був присутній мер Києва Віталій Кличко.
Українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Весілля відбулося в Софійському Соборі.
Як повідомила дизайнер на своїй сторінці в Instagram, вінчання відбулося 7 липня в Софійському Соборі.
"Війна і мир", — підписала вона фото, - "бажаю миру українській землі, і бажаю нам з чоловіком в цьому світі творити і примножувати нашу любов".
На весіллі був присутній мер Києва Віталій Кличко. Олександр Данилюк одружився в інвалідному візку.
Фотографіями і відео з весілля також поділилася на своїй сторінці в Instagram ресторатор Марія Дідковська.
До вівтаря Лілія Літковська пішла в сукні свого власного бренду. Це біле шовкове плаття, розшите білими колоссям з перлами. Одяг з такою вишивкою також одягала Олена Зеленська на святкуванні 30-річчя Незалежності України.
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