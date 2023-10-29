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Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

Анна Підгорна
29 жовтня 2023, 12:52
Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене представили світу свій чарівний скарб.
Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене з сином
Джеймс Міддлтон розкрив стать та ім'я первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy

Молодший брат майбутньої британської королеви принцеси Кетрін Уельської Джеймс Міддлтон підтвердив появу на світ свого первістка. Раніше його з дружиною Алізе Тевене помітили під час прогулянки по Лондону з візочком.

Пізніше Міддлтон на своїй сторінці в Instagram зробив офіційну заяву - тепер він та Алізе є батьками чарівного хлопчика з незвичайним ім'ям Ініго.

Джеймс також опублікував серію знімків з сином. На одному фото він тримає в руках крихітну долоньку Ініго та портрет своєї улюблениці, собаки на прізвисько Елла, яка померла в січні, незадовго до того, як чоловік дізнався, що вперше стане батьком.

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На іншій фотографії численні вихованці сім'ї Міддлтон з цікавістю розглядають нового члена сім'ї, який лежить у візочку в синьому костюмчику. Третій кадр являє собою фотопортрет самого Джеймса, який тримає спадкоємця в рюкзаку-кенгуру.

"Він з'явився в нашому житті лише кілька тижнів тому, але вони стали найбільш особливими в моєму житті, коли я познайомився з нашим прекрасним малюком. Незалежно від того, наскільки я був підготовлений, я не був готовий до емоцій, що переповнюють мене від першої зустрічі з Ініго та від любові до моєї коханої Алізе, коли нас стало троє", - поділився емоціями Джеймс Міддлтон.

Джеймс Міддлтон з сином Ініго
Джеймс Міддлтон розкрив стать та ім'я первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy

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