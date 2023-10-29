Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

Молодший брат майбутньої британської королеви принцеси Кетрін Уельської Джеймс Міддлтон підтвердив появу на світ свого первістка. Раніше його з дружиною Алізе Тевене помітили під час прогулянки по Лондону з візочком.
Пізніше Міддлтон на своїй сторінці в Instagram зробив офіційну заяву - тепер він та Алізе є батьками чарівного хлопчика з незвичайним ім'ям Ініго.
Джеймс також опублікував серію знімків з сином. На одному фото він тримає в руках крихітну долоньку Ініго та портрет своєї улюблениці, собаки на прізвисько Елла, яка померла в січні, незадовго до того, як чоловік дізнався, що вперше стане батьком.
На іншій фотографії численні вихованці сім'ї Міддлтон з цікавістю розглядають нового члена сім'ї, який лежить у візочку в синьому костюмчику. Третій кадр являє собою фотопортрет самого Джеймса, який тримає спадкоємця в рюкзаку-кенгуру.
"Він з'явився в нашому житті лише кілька тижнів тому, але вони стали найбільш особливими в моєму житті, коли я познайомився з нашим прекрасним малюком. Незалежно від того, наскільки я був підготовлений, я не був готовий до емоцій, що переповнюють мене від першої зустрічі з Ініго та від любові до моєї коханої Алізе, коли нас стало троє", - поділився емоціями Джеймс Міддлтон.
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