Катерина Бужинська показала рідкісне фото15-річної доньки в оточенні двійнят

Діти між собою прекрасно ладнають, хоча Бужинська розповідала, що спершу Олена просила віднести молодших брата та сестру назад в пологовий будинок.

Катерина Бужинська показала рідкісне фото старшої доньки Олени / instagram.com/buzhynska

Народна артистка України, співачка Катерина Бужинська зустріла Новий рік у колі найближчих їй людей - на своїй сторінці в Instagram вона показала рідкісні фотографії зі своїми дітьми.

Якщо шестирічні двійнята Діма та Катя миготять в медіапросторі досить часто, то старшу доньку Олену співачка оберігає від надто цікавих поглядів.

Проте на Новий рік артистка вирішила поділитися з шанувальниками своїм щастям, і показала всіх трьох дітей у святковому антуражі і схожих вбраннях з синього оксамиту з рюшами.

"Мої янголята", - підписала знімки Бужинська. Їй доводиться жити на дві країни, адже двійнята з їх батьком та законним чоловіком співачки, бізнесменом Дімітаром Стойчевим, живуть в Болгарії, а 15-річна Олена отримує догляд та освіту в Україні.

Втім, на свята сім'я возз'єдналася, та артистка з радістю провела дорогоцінні години в компанії дітей.

Катерина Бужинська з дітьми - Оленою та двійнятами Катею та Дімою / instagram.com/buzhynska

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

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