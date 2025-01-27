"Думала, що любов живе три роки": Подкопаєва показала рідкісні кадри з чоловіком

Подкопаєва заявила, що вони з чоловіком "встановили рекорд".

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Подкопаєва опублікувала нове відео з чоловіком / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Лілія Подкопаєва зізналася у коханні своєму чоловікові

Олімпійська чемпіонка опублікувала відео з Ігорем Дубінським

Українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка довгий час живе у США, поділилася щемливими кадрами та зізналася в коханні своєму чоловікові. Відео Подкопаєва опублікувала у своєму Instagram.

У дописі жінка поділилася радістю від того, що одного разу, вчергове приїхавши до США, вона там познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - Ігорем Дубінським.

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"Уяви собі: треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… і не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна. Ти постійно питаєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке ж питання до всесвіту", - написала вона.

Олімпійська чемпіонка додає, що була впевнена, що кохання, як у книжках, живе максимум три роки.

"А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!", - підкреслила Подкопаєва.

Українська гімнастка показала рідкісні кадри з чоловіком - дивіться відео:

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