Джеймі Лі Кертіс присоромила Путіна через ракетну атаку 8 липня

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс знає про жахи не з чуток, адже є однією з найвідоміших "королев крику" завдяки зйомкам у популярній кінофраншизі в жанрі хоррор "Геловін".
Однак, коли жахи стають реальністю, Кертіс не може стояти осторонь. На жаль, країна-терорист робить життя України кошмарним у режимі реального часу.
Акторка у своєму блозі в Instagram показала низку знімків наслідків російського ракетного обстрілу 8 липня. У підписі до фото вона розповіла про жертв і присоромила путіна за рішення бомбити лікарні.
"Коли і де б дитяча лікарня не ставала об'єктом військових дій, у мене серце розривається від болю за сім'ї, пацієнтів і відважних лікарів і медсестер, які присвятили своє життя допомозі хворим і пораненим дітям. Ганьба вам, пане Путін! Російський ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні України Охматдит, завданий 8 липня 2024 року, розслідується як воєнний злочин. Унаслідок атаки було пошкоджено найважливіші об'єкти, що порушило роботу понад 600 пацієнтів, включно з дітьми, які перебувають у реанімації. На жаль: 2 дорослих було вбито, 50 осіб, включно з 7 дітьми, дістали поранення. Удар призвів до серйозних перебоїв у медичному обслуговуванні тисяч дітей", - пише Джеймі Лі Кертіс.
Хто така Джеймі Лі Кертіс?
Джеймі Лі Кертіс - американська акторка, письменниця, громадська діячка; відома на ранніх етапах своєї акторської кар'єри як "королева крику" через свої ролі в низці фільмів жахів початку 1980-х ("Геловін"). Володарка премії "Оскар", двох премій "Золотий глобус", двох премій Гільдії кіноакторів США і премії BAFTA, повідомляє Вікіпедія.
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Також у ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша донька Арнольда Шварценеггера стануть батьками. Для Кріса і Кетрін це буде третя спільна дитина.
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