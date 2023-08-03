Дженніфер Лопес пішла в спортзал і похвалилася сумкою за $200 тисяч

Співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала своїх шанувальників, взявши з собою в спортзал сумку Біркін вартістю 200 тисяч доларів.

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Лопес вирішила взяти з собою на прогулянку дуже дорогу сумку / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

54-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес дозволила собі прогулянку з дуже дорогим аксесуаром. Про це повідомляє портал пише PageSix.

Знаменитість була помічена папараці по дорозі в тренажерний зал. Лопес одягла повсякденний спортивний одяг, але прихопила з собою дуже рідкісну і дуже дорогу сумку від бренду Hermès ‒ моделі Himalayan Birkin.

І це при тому, що зірка була одягнена в укорочену толстовку і легінси Dip Dye від Niyama Sol з парою білих кросівок.

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Himalaya Birkin - в принципі на даний момент одна з найдорожчих жіночих сумок в світі. Згідно з даними аукціону Sotheby's, такі аксесуари, які зроблені зі шкіри єгипетських крокодилів, широко продаються мінімум за 200 тисяч доларів США.

Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії.

Там пара через кілька місяців після весілля купила великий особняк.

Пізніше Лопес зважилася на кардинальні зміни іміджу - і радикально змінила зачіску.

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