Дженніфер Лопес зробила собі кардинально новий імідж: що змінилося

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес зважилася на кардинальні зміни іміджу - і радикально змінила зачіску. Фото в новому образі вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.
На знімках крупним планом, якими вона поділилася з 247 мільйонами фоловерів, ДжейЛо позує в білій сорочці з жовтими вертикальними смугами і з новою зачіскою. Її стиліст Лоренцо Мартін вистриг їй чубок і пофарбував локони в світло-каштановий відтінок з медовими елементами.
"Бах-бах #ThisIsMeNow @jlobeauty @hairbylorenzomartin", - підписала Лопес пост і не забула прорекламувати продукти свого косметичного бренду.
Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.
Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії. Там пара через кілька місяців після весілля купила великий особняк.
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