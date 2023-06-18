Дженніфер Лопес зробила собі кардинально новий імідж: що змінилося

Легендарна Дженніфер Лопес, відома своїм бездоганним стилем, здивувала своїх шанувальників, кардинально змінивши свою зачіску.

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Лопес кардинально змінила зачіску / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес зважилася на кардинальні зміни іміджу - і радикально змінила зачіску. Фото в новому образі вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

На знімках крупним планом, якими вона поділилася з 247 мільйонами фоловерів, ДжейЛо позує в білій сорочці з жовтими вертикальними смугами і з новою зачіскою. Її стиліст Лоренцо Мартін вистриг їй чубок і пофарбував локони в світло-каштановий відтінок з медовими елементами.

"Бах-бах #ThisIsMeNow @jlobeauty @hairbylorenzomartin", - підписала Лопес пост і не забула прорекламувати продукти свого косметичного бренду.

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Над новим чином Лопес попрацював стиліст Лоренцо Мартін / Instagram

Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії. Там пара через кілька місяців після весілля купила великий особняк.

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