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Джастін Бібер накричав на підлітків, які наблизилися до нього

Олена Кюпелі
10 серпня 2024, 14:50
48
Світова знаменитість хотіла приємності, але підлітки зробили по-своєму.
У Джастіна Бібера здали нерви
У Джастіна Бібера здали нерви / Колаж Главред, фото скріншот TikTok

Поп-співак Джастін Бібер вилаяв групу нетерплячих підлітків, коли вони не залишили його одного в готелі Лос-Анджелеса.

На відео TikTok, записаному у вестибюлі готелю Waldorf Astoria в Західному Голлівуді, видно, як 30-річна поп-зірка запитує вісьмох підлітків - які були там на бар-міцві, - що, на їхню думку, було таким смішним.

"Хлопці, вам це смішно? Хлопці, вам це смішно? - запитав він підлітків, які хихикали, і всі його знімали.

відео дня

Очевидець розповів, що Бібер був набагато спокійнішим, холоднокровнішим і зібранішим, коли вперше попросив підлітків залишити його в спокої, але засмутився, коли вони продовжили його оточувати.

Повідомляється, що він турбувався про свою вагітну дружину Гейлі Бібер, яка збиралася приїхати в розкішний готель, щоб зустрітися з ним на обіді, пише Page Six.

Хто такий Джастін Бібер

Джастін Бібер - канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, всього у світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворий на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров'я загалом.

У нього також діагностовано синдром Рамсі Ханта 2 типу і що половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти і виступи через цей стан. Неясно, скільки часу знадобиться Біберу, щоб достатньо відновитися, щоб виступити.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Джастін Бібер змушений був припинити свою концертну діяльність через серйозну недугу. 28-річний співак розповів про серйозну недугу, яка атакувала популярного виконавця. Зокрема, співак поділився своїм діагнозом зі своїми фанатами.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес відсвяткувала 29-річчя, і серед її привітавців був знаменитий журнал Vogue. У виданні привітали артистку не тільки теплими словами, а й розкішним кадром з фотосесії, яку вона готувала для видання навесні 2021 року, поки ще був локдаун.

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