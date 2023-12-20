'Думала, що не виживу': Мадонна перебувала дві доби в комі

65-річна Мадонна розповіла, як вона провела два дні в комі після госпіталізації.

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Мадонна провела 48 годин у комі / Колаж: Главред, фото: instagram.com / madonna

Американська попспівачка Мадонна зізналася, що влітку була на межі життя і смерті. Вона провела два дні в комі. Про це Мадонна розповіла на концерті в Брукліні, передає CNN.

Наприкінці червня знаменитість знепритомніла та потрапила до лікарні у тяжкому стані. Історія госпіталізації Мадонни викликала чимало пліток. Шанувальники припускали, що у артистки різноманітні діагнози, від сепсису через пластичну операцію до передозування. За словами менеджера, зірці стало погано через бактеріальну інфекцію.

Вона зізналася, що тоді втратила свідомість та майже примирилася з думкою про неминучу смерть. Її ввели у штучну кому на 48 годин. Співачка пригадала, що навіть лікарі давали невтішні прогнози.

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"Я думала, що не виживу, і мої лікарі – теж", - розповіла Мадонна.

Лише за допомогою людей, які були поруч у критичний момент, Мадонна пережила цю трагедію. Знаменитість подякувала тим, хто врятував їй життя, особливо жінці, яка знайшла її непритомною та доставила до лікарні.

"Є одна дуже важлива жінка, яка привезла мене до лікарні. Я навіть не пам'ятаю цього. Я втратила свідомість на підлозі ванної кімнати, а прокинулась у відділенні реанімації. Вона врятувала мені життя", - сказала артистка.

Хвороба Мадонни

Нагадаємо, у сервні Мадонна відклала своє турне після того, як вона захворіла і провела кілька днів в реанімації.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що інцидент з Мадонною не пов'язаний з бактеріальною інфекцією. Коли співачку знайшли без свідомості, то застосували препарат для уникнення передозування.

Також Мадонна вперше звернулася до шанувальників після важкої хвороби. Співачка показала свій стан після реанімації та розповіла, як її відсутність вплине на майбутні гастролі.

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