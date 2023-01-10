Друг дружини Пєскова в реанімації: російський фігурист Костомаров опинився при смерті

Колишній партнер дружини Дмитра Пєскова Тетяни Навки потрапив в реанімацію з пневмонією.

Роман Костомаров і Регіна Тодоренко / 7днів

Чемпіон Олімпійських ігор, російський фігурист Роман Костомаров, який підтримав війну в Україні і політику Путіна, потрапив в реанімацію і знаходиться при смерті.

Повідомляється, що Костомарова госпіталізували в ніч на 10 січня. Колишній партнер дружини Дмитра Пєскова Тетяни Навки потрапив в реанімацію з пневмонією і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє пропагандистський Telegram-канал Mash, вранці 10 січня Костомарову стало гірше.

"Зараз лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий. Госпіталізацію переможця Олімпіади-2006 підтвердив інший російський екс-фігурист Ілля Абербух. Роман в реанімації, сьогодні відвезли вночі. Попередній діагноз - пневмонія", - йдеться в повідомленні.

За даними Mash, спортсмен підключений одночасно і до ШВЛ, і до апарату для насичення крові киснем (ЕКМО).

Олімпійському чемпіону діагностували прогресуючу пневмонію, сепсис та інтоксикацію. Фігуриста екстрено перевели в спецклініку.

Костомаров підтримав війну в Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 45-річний Костомаров лицемірно заявив, що країна-терорист ніколи ні на кого не нападала.

"Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз з Україною в своїх інтересах - це утопія! Росія - не терпила! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!"- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Санкції проти Костомарова

Костомаров потрапив до списку санкцій Верховної Ради. 7 січня відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Хто такий Роман Костомаров Роман Костомаров - російський фігурист, який виступав у танцях на льоду з Тетяною Навкою. У парі з нею він став олімпійським чемпіоном 2006 року. Також є дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи. Учасник російського шоу Льодовиковий період. Катався з українською ведучою Регіною Тодоренко.

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