Маємо стати раєм для фріків в освіті: Тополя поділився картиною майбутнього України

Тополя поділився картиною світлого майбутнього України/ УНІАН, Instagram

Український музикант і фронтмен колективу "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз служить в українській армії парамедиком, вважає, що для остаточно перемоги України у війні проти Росії нашій країні необхідно стати Меккою для "фріків в освіті". Про це артист написав на своїх сторінках в соціальних мережах.

За його словами, в Україні повинні осісти і отримати можливість реалізувати себе "гіки з усього світу". Причому це має відбуватися без зайвих законодавчих бар'єрів і бюрократичних перепон.

"А навпаки! Потрібна земля і інфраструктура – будь ласка, потрібен закон – будь ласка, потрібна економічна зона – будь ласка. Ми й самі повинні зрощувати майбутніх інноваторів. Для цього маємо стати фріками в освіті! У хорошому сенсі цього слова. Не боятися бути оригінальними, екстраординарними, рішучими, ризикованими і винахідливими в засобах і методах, адже ми і так взяли занадто багато часу в борг. Щоб наздогнати світ і вийти вперед, хоча б на дюйм, на сантиметр встромити свій Козацький ніс у майбутнє. Так переможемо!"- написав Тополя.

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Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їх сім'ї.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви-фінансові, ідеологічні", - зазначив співак.

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