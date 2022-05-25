Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії / скріншот

Одеситка Лариса Доліна, чия кар'єра починала свій розквіт в Україні, знову відзначилася скандальною заявою на адресу своєї другої батьківщини.

Артистка, яка нещодавно засвітився в окупованому Донецьку, раптово вирішила згадати своє колишнє життя в Одесі, називаючи місто "рідним".

Як висловилася Лариса в Instagram, вона "бачить і знає, що відбувається насправді".

"Я багато думаю зараз про все. У моєму серці з'єдналися різні почуття і вони намагаються домовитися між собою. А я сама з собою спочатку домовилася. Я бачу все і знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспій, там народилася, я нескінченно люблю свою рідну і улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає", - висловилася Доліна.

Замість згадки ракетних ударів по її улюбленому місту, вона зізналася в любові Росії.

"Я люблю країну, громадянкою якої стала багато років тому - громадянкою Росії. Тут я знайшла себе в професії, стала щаслива, тут я відбулася як особистість", - написала артистка.

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