УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії

25 травня 2022, 17:16

Вона вважає, що бачить і знає, що відбувається в Україні "насправді".

false
Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії / скріншот

Одеситка Лариса Доліна, чия кар'єра починала свій розквіт в Україні, знову відзначилася скандальною заявою на адресу своєї другої батьківщини.

Артистка, яка нещодавно засвітився в окупованому Донецьку, раптово вирішила згадати своє колишнє життя в Одесі, називаючи місто "рідним".

Як висловилася Лариса в Instagram, вона "бачить і знає, що відбувається насправді".

"Я багато думаю зараз про все. У моєму серці з'єдналися різні почуття і вони намагаються домовитися між собою. А я сама з собою спочатку домовилася. Я бачу все і знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспій, там народилася, я нескінченно люблю свою рідну і улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає", - висловилася Доліна.

Замість згадки ракетних ударів по її улюбленому місту, вона зізналася в любові Росії.

"Я люблю країну, громадянкою якої стала багато років тому - громадянкою Росії. Тут я знайшла себе в професії, стала щаслива, тут я відбулася як особистість", - написала артистка.

читайте також"Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна образила Україну в інтерв'ю про ДонбасРаніше журналіст і телеведучий Дмитро Гордон виступив з критикою Лариси Доліної, колишньої одеситки, яка вибухнула тирадою про нелюдів-українців, "Російський" Донбас і викорінення фашизму.

Читайте також:

війна в Україні Лариса Долина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:58

Українські чиновники Усов, Сабадош і Тафтай позбавили країну військових супутників - ЗМІ

17:51

В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутоюВідео

17:43

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

17:39

"РФ - фашистська країна": Відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

17:38

Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

Реклама
17:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

17:33

"Чому ми тягнемо?": в Естонії сказали, як швидко закінчити війну в УкраїніВідео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії

17:11

Свідчення Медведчука: завдяки чому Путін тримав Порошенка мертвою хваткоюПогляд

16:51

Путін оголосить війну Словаччині після перемоги в Україні - прем'єр

16:45

Використали уже 60% високоточної зброї: окупанти змінюють тактику через нестачу ресурсів – ГУРВідео

16:44

На Україну в найближчі години обрушиться шторм: синоптики попередили про небезпекуВідео

16:34

"Я як шафа в Бородянці": стильна Олена Зеленська здивувала зміною іміджуВідео

16:08

Росія фактично почала анексію Маріуполя - АндрющенкоВідео

16:04

ЗСУ вже в НАТО, а після війни "візьмуть владу" – експертВідео

16:00

Окупанти намагаються взяти ЗСУ у три "котли" на ДонбасіВідео

15:59

Можливе повторне вторгнення: РФ стягує війська і техніку до кордону з Північчю України – WPВідео

15:43

Путініст Маршал поскаржився на Україну і СБУ: "привезли маму і сестру в урнах"

15:41

Kalush Orchestra продають кришталевий мікрофон переможця Євробачення і рожеву панаму: скільки коштуєВідео

Реклама
15:29

Кремль обрав нову стратегію, або Чому війна в Україні розтягнеться на місяціПогляд

15:24

Чим можна замінити сіль: 9 натуральних продуктів на кожній кухні

15:19

Зруйнували могили та розстріляли прапори: окупанти осквернили Алею Героїв українських військових

15:15

Величезні втрати: росіянам довелося діставати із запасів старі радянські танки Т-62Відео

15:14

Вартість бензину різко злетіла: в Україні повернуть держрегулювання цінВідео

15:09

"Зброя в РФ зараз дуже затребувана": в Білорусі цинічно заявили, як допомагають РосіїВідео

15:06

СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова: "вугільна справа Порошенка" набирає обертів

15:01

"Котел" на Луганщині: Гайдай відповів на чутки про "перекриття" траси на ЛисичанськВідео

14:42

ВМС ЗС України відтіснили російські кораблі: командувач повідомив обстановку біля берегів УкраїниВідео

14:38

Експерт пояснив, як зміниться роль України в Європі після цієї війни з Росією

14:24

Найсмачніший і корисний салат за 2 хвилини, який їдять довгожителі: простий рецептВідео

14:12

Путін дав команду примушувати українців до громадянства РФ: замахнувся на Херсонщину і ЗапоріжжяВідео

14:10

"Коли у тебе буде такий список звань, тоді будеш писати моє ім'я": Приходько дорікнула Федишин

13:59

РФ вдарила ракетами по Донецькій області: що відомо про поранених і руйнуванняВідео

13:59

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:50

Не хочуть бути гарматним м'ясом: понад 200 бойовиків "ДНР" відмовилися воювати за "ЛНР"Відео

13:29

Бронекулак для ЗСУ: Литва передасть Україні військові джипи, вантажівки та БТРВідео

13:17

Сіль по 95 грн: українців накрила паніка через дефіцит соліФото

13:17

Нападати не планують: навіщо Угорщина запровадила надзвичайний стан через війну в УкраїніПогляд

13:05

Ставленик окупантів на Запоріжжі заговорив про входження області до складу РосіїВідео

Реклама
13:03

Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10%: уряд затіяв масштабну перевірку- ЗМІ

13:00

Гороскоп на завтра, 26 травня 2022: Ракам – гроші, Терезам - важливе знайомство, Скорпіонам - вдалі збіги

12:59

Окупантів РФ залякують загороджувальними загонами: додому можна повернутися пораненим або в труніВідео

12:48

Битва за Донбас: ситуація складна, бої йдуть вже в самому Лимані, Авдіївка - під обстрілами - ЗМІВідео

12:39

"Привіт з України": ринки Севастополя забиті краденими продуктами з ХерсонаВідео

12:35

"До приходу росіян ми жили добре": у Херсоні українка вразила сміливою заявоюВідео

12:30

У Киргизстані на піку імені Путіна поставили український прапор

12:10

"Анджей Дуда - українець": рашисти в істериці розповсюджують фейки про президента Польщі

12:02

Може викликати появу пухлин: кому категорично не можна їсти редис

12:01

Останній великий наступ: армія РФ видихається, у ЗСУ перевага - NYTВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти