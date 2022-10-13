Донька Віри Брежнєвої показала американського красеня-бойфренда

Соня Кіперман показала, з ким зустрічається в США / instagram.com/sonyaxkiperman

Старша донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вже кілька років проживає в США. Там дівчина будує кар'єру моделі і здобуває освіту.

У Америці Соня також зустріла свою любов. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією, на якій обіймається з хлопцем на ім'я Бек Добржанскі.

Нещодавно молоді люди відсвяткували річницю відносин. Соня привітала Бека з їх спільним святом, а хлопець зізнався їй у коханні, і назвав своєю королевою.

Виходячи зі сторінки коханого Кіперман в соціальних мережах, Добржанскі 23 роки, він живе в Лос-Анджелесі. Хлопець займається кікскутерингом (екстремальна їзда на самокаті), на життя заробляє SMM-менеджером в одній з компаній-виробників самокатів. Бек також є моделлю Wilhelmina - одного з найпопулярніших модельних агентств у світі.

Соня Кіперман і Бек Добржанскі святкують річницю / instagram.com/sonyaxkiperman, instagram.com/beckdobrzanski

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