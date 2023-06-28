Донька Лорак і Налчаджиоглу жорстко задирає зведену сестру

Наречені вирушили на відпочинок з дітьми від попередніх відносин, де Софія Налчаджиоглу показала себе у всій красі.

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Донька Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу зіштовхнула дитину Лілії Реус в басейн / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

На початку червня турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу одружився на своїй подрузі, візажистці Лілії Реус. Зараз пара вирушила на відпочинок разом з дітьми - Мурат взяв з собою 12-річну доньку від Лорак Софію, Лілія - доньку від попередніх стосунків Олександру.

Дівчата раніше непогано ладнали, адже ця подорож - не перша, яку вони проводять разом. Однак схоже, що після весілля їхні стосунки змінилися.

На своїй сторінці в Instagram Реус виклала відео, на якому видно, як Софія штовхає Олександру в басейн, поки та позувала для мами. Дівчинка пізніше запитала, хто це зробив, на що Лілія запропонувала їй вгадати відповідь.

відео дня

Софія живе окремо від батька, в той час як дочка Реус знаходиться з мамою і Муратом постійно. Ймовірно 12-річна дівчинка стала ревнувати, що Олександра живе в повноцінній сім'ї, а їй доводиться розриватися між батьками в розлученні.

Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу зіштовхнула дитину Лілії Реус в басейн / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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