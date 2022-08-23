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"Просто її боялись, бо вона діва": у Сніданку з 1+1 розповіли про останню роль Руслани Писанки

23 серпня 2022, 20:00

Ексклюзивно на ТЕТ Єгор Гордєєв разом з режисеркою Наталією Ворожбит згадали артистку та обговорили її кінороботу у стрічці Демони.

Руслана Писанка, Демони
Демони режисерки Наталії Ворожбит - остання кіноробота Руслани Писанки / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Днями у Києві відбулась церемонія прощання з видатною українською телеведучою та акторкою Русланою Писанкою. Її життя забрав рак 19 липня. Ексклюзивно для Сніданку з 1+1 ведучому Єгору Гордєєву вдалось взяти інтерв’ю у кінорежисеркою Наталії Ворожбит. Саме у її стрічці Демони Руслана Писанка отримала головну роль, яку називала найважливішою в своєму житті.

Єгор та Наталія – колишні шефи Писанки у телевізійному та кіножитті. У спільній розмові вони обговорили, як Руслана віддавала себе професії, водночас знімаючись у кіно та щодня виходячи у прямий ефір шоу Твій День та як була впевнена, що до кінця літа обов’язково повернеться до професії.

Руслана Писанка, Демони
Єгор Гордеев та Наталія Ворожбит поділилися спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

За словами Гордєєва, Руслані було дуже важливо повернутись на великий екран. Також він пригадав, як акторка та телеведуча висловилась щодо ролі у фільмі Демони

"Вона мені пошепки сказала: "Я не знаю, але мені здається, що це найкрутіша кіноробота у моєму житті", - розповів телеведучий.

Сама режисерка Ворожбит дуже самокритично ставиться до своєї роботи, проте запевняє: Руслана там надзвичайна та неперевершена, її точно такою ніхто не бачив. За її словами, це дійсно нова Руся. Режисерка привідкрила завісу фільму та ексклюзивно у Сніданку з 1+1 розповіла про роль Писанки у фільмі Демони.

"Героїню звати Ніна, для мене це пострадянська Україна. Історія про те, як в українське село приїздить росіянин. У героїв починаються стосунки, які спочатку нагадують велику любов, а потім це перетворюється на їхню особисту війну", - поділилась Ворожбит.

Одним з найдраматичніших моментів за останній рік життя Писанки стало її падіння під час вистави, яке призвело до перелому ноги. Саме з того часу акторка та телеведуча не з’являлась ні на знімальному майданчику фільму, ні у студіїї інфотейнмент-шоу Твій день, де була ведучою. Наталія особисто була присутня в залі під час того рокового виступу. Говорить, що одразу зрозуміла, що сталось, проте глядацька зала до останнього думала, що падіння Руслани – це сценарний задум.

Руслана Писанка, Демони
Демони режисерки Наталії Ворожбит - остання кіноробота Руслани Писанки / Прес-служба

"Ми до останнього допомагали зі швидкою… Вона лежала по центру зали, у сукні на фінальний вихід і питала: "Ну як вам вистава?". Ну це Руся, настільки їй це було важливо. Біль був жахливим, вона дуже сильно зламала ногу. Але публіка від вистави була в захваті, стогнала від щастя, підспівувала разом із нею. Вона як богиня танцювала на великих підборах. Руся потім сказала, що, мабуть, так треба, мабуть я кудись сильно бігла. Мені треба було думати про пріоритети, зупинитись", - розповіла режисерка.

Про важку хворобу акторка розповіла колегам дуже завуальовано. Називала її "болячкою", але казала, що до літа вона повернеться на знімальний майданчик. Говорила, що обов’язково все поборить і стрічка Демони буде дознята. "До кінця літа я сподіваюсь, що все буде добре, ось так вона сказала", - зазначила Ворожбит.

Фактично для Руслани Писанки роль Ніни у Демонах - її перша головна роль в українському кіно. Сама акторка зізналась Наталії про те, що бачила нелюбов українських режисерів до неї. А сама Ворожбит це пояснює так: "Вони просто її боялись, бо вона глиба, бо вона діва".

Єгор та Наталія пригадали, що Руслана мала певну фішку на кастингах. Наприклад, сильно запізнюватись. Проте Писанка могла одразу заповнити простір власною енергію. І, не дивлячись на її популярність, вона взагалі не мала зіркової хвороби, капризів, проте була дуже професійна та працьовита. Наталія додає: "Найбільш відданої людини на знімальному майданчику важко було собі уявити".

Задля цієї важливої ролі Писанка не побоялась навіть підстригти своє волосся. Єгор Гордєєв пригадав, як Руслана повідомила йому про це. Вона пішла на цей крок і в перуках виходила в ефір, щоб глядачі не помітили змін у зовнішності.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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