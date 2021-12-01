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Дмитро Дікусар розгнівався і вилаявся через фінал Танців з зірками

1 грудня 2021, 21:17

Дікусар заявив, що він дуже розчарований фіналом шоу Танці з зірками.

Дмитро Дігусар та Ольга Харлан
Дмитро Дікусар та Ольга Харлан / instagram.com/dikusar_dmitriy

Український хореограф та учасник Танців з зірками 2021 Дмитро Дікусар і спортсменка Ольга Харлан не змогли посісти перше місце на проекті - пара стала другою.

У цьому сезоні перемогу здобув актор Артур Логай і його партнерка Анна Кареліна. При цьому Дмитро не згоден з таким рішенням.

Як заявив Дікусар в інтерв'ю ведучій бекстейджу Танців з зірками Мілі Єремєєвої, він дуже розчарований фіналом шоу. Також йому не дали висловитися в прямому ефірі.

"Упевнений, якби все було дуже чесно, і ми поставили танцюристів в ряд, включили музику і подивилися, що станеться, думаю, там було б все очевидно, але так не сталося. Нехай це буде на совісті тих, хто в цьому брав участь, але нечесно, як на мене. Я вважаю це нечесним", - зазначив танцюрист.

Дікусар також підкреслив, що він не образився на те, що у нього немає кубка. За його словами, кубок йому не потрібен. Найголовніше - це честь, справедливість і справжні люди.

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Ольга Харлан погодилася з його думкою, але все ж побажала йому виграти кубок в наступному сезоні.

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Нагадаємо, за перемогу в шоу змагалися: актор Артур Логай і Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, що зайняли друге місце, і актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук з третім місцем.

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Танці з звездами Дмитро Дікусар Ольга Харлан
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