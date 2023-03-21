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Дімопулос відреагувала на скандальні слова Джеджули про сина

21 березня 2023, 14:38
Санда Дімопулос була дуже обережна у виразах, щоб не робити боляче синові.
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / instagram.com/santadimopulos/

Українська блогер і танцюрист Санта Дімопулос відреагувала на скандальну заяву свого колишнього чоловіка-телеведучого Андрія Джеджули щодо їхнього спільного сина Даніеля. Ведучий заявив, що припинив спілкування з сином через різні погляди на війну.

Тоді телеведучий образився тим, що його колишні відпочивають на розкішних пляжах, а сам Даніель не розуміє всієї ситуації. Джеджула також образився на те, що його колишні вивезли дітей з України, навіть не запитавши дозвіл у нього.

Пізніше він спробував відкоригувати сказане, традиційно "з'їхавши" на ЗМІ і "вирваний контекст". Джеджула різко попросив медіа перевіряти достовірність інформації, хоча матеріал був написаний в точності з його слів, які він промовив в інтерв'ю одній з українських програм.

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Син Джеджули і Дімопулос
Син Джеджули і Дімопулос / скріншот

Після, він також заявив, що дана ситуація його повеселила і він обговорив її зі своїм сином

Тепер же ситуацію вирішила прокоментувати Санта Дімопулос. На питання про Джеджулу, Санта відповіла: "Ви ж розумієте, що я не буду відповідати на це питання, хоча мені є багато що сказати. Коли є діти, то це важко і боляче. Дуже хочу захистити свою дитину в першу чергу. Слава Богу, він уже дорослий і багато чого розуміє і аналізує", – прокоментувала вона.

Дімопулос додала, що їй навіть якось би не хотілося асоціюватися з "деякими людьми" і "робити неприємно своїй дитині".

"Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно - це вимазатися в багнюці і робити неприємно своїй дитині", – сказала зірка.

Нагадаємо, раніше Дімопулос висловилася з приводу запроданки Ані Лорак.

"Якщо я не відповідаю, значить я про неї не думаю. Я вважаю за краще думати про благородних, гідних, інтелектуально розвинених, мудрих людей, зі своєю думкою, позицією. Сильних, яскравих особистостей, з яких можна брати приклад. Про порожнечу краще не думати, адже наші думки - це невидимі цеглинки нашого буття", - пише світська левиця.

Раніше, український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула зробив несподіване зізнання, яке стосується його стосунків з сином, якому йому народила блогер і танцюрист Санта Дімопулос.

Пізніше також український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно заявив, що не спілкується зі своїм сином Даніелем через політичні міркування, поспішив виправдатися за свій випад.

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