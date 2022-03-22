"Дівчатка, не сваріться": Слава Камінська показала, як "охомутала" Арестовича

Слава Камінська показала, як "охомутала" Арестовича / instagram.com/babaslavka

З початку військового вторгнення Росії в Україну в українців з'явилися нові кумири. Серед них Віталій Кім, Олександр Скічко, Олексій Арестович та інші.

Останнього називають головним заспокійливим в цей час.

Співачка Слава Камінська, яка славиться своїм почуттям гумору, не упустила можливості доторкнутися до прекрасного і освіжити добірки мемів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото своєї сім'ї, але на обличчях колишнього чоловіка і дітей красувалося фото Олексія Арестовича.

"Все життя в каруселі. Дівчатка, не сваріться. Пізно. У мене все. @alexey.чи можна їх якось в прискореному режимі вигнати?",- звернулася артистка до головного улюбленця жінок сьогоднішніх днів.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

З початком вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українці дивляться брифінги чиновників замість телешоу та концертів. Багато політиків вже стали улюбленцями публіки завдяки своєму спокою, витримці і почуттю гумору навіть в ці складні часи.

Главред розповів про подружжя українських політиків, чиї прізвища сьогодні у всіх на слуху.

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