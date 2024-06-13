Дантес зізнався, чи є у нього бронь від мобілізації, та подякував Мінкульту

Український співак, комік і волонтер Володимир Дантес, як і багато українських чоловіків, яким вже виповнилося 25, після ухвалення закону про мобілізацію вирушив у ТЦК оновлювати свої дані. Про це він розповідав у своєму блозі, і був здивований кількістю отриманого за це негативу.
Дантес зізнався, що багато хто хейтить його за рекламу ТЦК, якої насправді не було. "Мене хейтять, типу мені заплатили гроші, а я 8 годин стояв, щоб стати у черзі не п'ятим, а третім", - розповів засмучений артист у шоу Раміни Есхакзай "30+".
Він зазначив, що перебуває в однакових умовах з рештою українців, і дотримується закону. Крім того, відстрочки від служби та броні Дантес не має.
"Кожного разу, коли треба було йти у військкомат, я йшов. У мене немає бронювання. Міністерство культури, дякую за відсутність бронювання для всіх діячів культури. Тільки для цирку та Єдиного марафону, вони ж важливі", - додав Володимир Дантес із легкою іронією.
Хто такий Володимир Дантес?
Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
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