Дан Балан підтримав українців на своєму концерті в Молдові

Дан Балан підтримав українців на своєму сольному концерті.

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Дан Балан не забув про українців на своєму концерті / Колаж Главред, фото Instagram / danbalan, скріншот

Молдавський співак Дан Балан, який є частим гостем України, а також суддею вокального шоу "Голос", публічно підтримав українців на своєму концерті в Молдові.

Прямо зі сцени, за інформацією ТСН, співак звернувся до українців, а також присвятив їм пісню Freedom.

Артист побажав українцям свободи, а також перемоги у війні проти агресора Росії.

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"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!"- прямо зі сцени сказав співак.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні він висловив нашій країні слова підтримки і засудив агресію країну-окупанта. Потім артист, який за різними даними знаходиться то на батьківщині, то в Туреччині, замовк. Останньою його появою в соціальних мережах був анонс нової пісні в серпні 2022.

Нагадаємо, раніше Богдан Беспалов заявив, що у Тіни Кароль роман з бас-гітаристом Антоном Поповим, з яким співачка співпрацює з 2012 року.

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