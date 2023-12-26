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Дан Балан підтримав українців на своєму концерті в Молдові

Олена Кюпелі
26 грудня 2023, 14:10
Дан Балан підтримав українців на своєму сольному концерті.
Дан Балан не забув про українців на своєму концерті
Дан Балан не забув про українців на своєму концерті / Колаж Главред, фото Instagram / danbalan, скріншот

Молдавський співак Дан Балан, який є частим гостем України, а також суддею вокального шоу "Голос", публічно підтримав українців на своєму концерті в Молдові.

Прямо зі сцени, за інформацією ТСН, співак звернувся до українців, а також присвятив їм пісню Freedom.

Артист побажав українцям свободи, а також перемоги у війні проти агресора Росії.

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"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!"- прямо зі сцени сказав співак.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні він висловив нашій країні слова підтримки і засудив агресію країну-окупанта. Потім артист, який за різними даними знаходиться то на батьківщині, то в Туреччині, замовк. Останньою його появою в соціальних мережах був анонс нової пісні в серпні 2022.

Нагадаємо, раніше Богдан Беспалов заявив, що у Тіни Кароль роман з бас-гітаристом Антоном Поповим, з яким співачка співпрацює з 2012 року.

Також стало відомо, що у Злати Огневич нова любов - співачка вперше з часів її участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка" натякнула на романтичні стосунки.

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