Дан Балан підтримав українців на своєму концерті в Молдові

Молдавський співак Дан Балан, який є частим гостем України, а також суддею вокального шоу "Голос", публічно підтримав українців на своєму концерті в Молдові.
Прямо зі сцени, за інформацією ТСН, співак звернувся до українців, а також присвятив їм пісню Freedom.
Артист побажав українцям свободи, а також перемоги у війні проти агресора Росії.
"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!"- прямо зі сцени сказав співак.
Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні він висловив нашій країні слова підтримки і засудив агресію країну-окупанта. Потім артист, який за різними даними знаходиться то на батьківщині, то в Туреччині, замовк. Останньою його появою в соціальних мережах був анонс нової пісні в серпні 2022.
Нагадаємо, раніше Богдан Беспалов заявив, що у Тіни Кароль роман з бас-гітаристом Антоном Поповим, з яким співачка співпрацює з 2012 року.
Також стало відомо, що у Злати Огневич нова любов - співачка вперше з часів її участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка" натякнула на романтичні стосунки.
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