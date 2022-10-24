Лоліта Мілявська розповіла, що думає про цькування Пугачової в РФ / facebook.com/LolitaMilyavskaya, instagram.com/alla_orfey

Співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка схвалює війну в Україні з фантомними бендерівцями на кожному кроці, виринула з делірію і зробила заяву про Аллу Пугачову, її від'їзд і цькування в РФ.

Раніше артистки були подругами, Мілявська трохи заздрила успіху Примадонни, називала великою. Війна відокремила зерна від плевел, і справжні артисти з принципами стали ізгоями в країні, просоченій пропагандою.

Уродженка Мукачева Лоліта вирішила прогнутися перед кривавою кремлівською владою, щоб зберегти крихти заробітку і популярності, Пугачова підтримала антивоєнну позицію чоловіка і покинула РФ, через що вона та її сім'я стали персонами нон-грата.

Про цю подію висловилася сама Мілявська в інтерв'ю для рашистського ток-шоу. "Ми зараз всі є свідками того, що найбільші імена, улюблені сім'ї за секунду піддаються знищенню. І тут же публіка каже: "Та ми тебе взагалі не любили", - резюмувала вона.

Псевдофілософське судження можна оцінити двояко - Лоліта знову "висловила" свою позицію, не сказавши нічого конкретного.

Раніше скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Також 58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві, але підтримує вбивства мирних українців російськими солдатами, розповіла, що відчуває вдячність до Росії за можливості, які отримала від країни для реалізації себе як артиста.

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