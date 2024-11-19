"Що ж із тобою стало": у мережі засоромили солістку популярного російського гурту

Ви дізнаєтеся:
- Що написали користувачі співачці
- Як сильно вона змінилася
У мережі з'явилося відео-звернення російської співачки і популярної солістки 90-х "Гости из будущего" Єви Польни.
Відео з її запрошенням на концерти опублікував російський пропагандистський Instagram-канал Showbusiness 24.
Тим часом, користувачі соціальної мережі вирішили, що співачка має поганий вигляд і стала практично невпізнанною. вони стали писати в коментарях, що їй потрібно змінити у своїй зовнішності.
Одні вважали, що співачці треба схуднути і почати стежити за собою. "Хотілося б, щоб Єва Польна привела до ладу свою фігуру", "Тітонька, а могла б і схуднути", "Євочка, що ж з тобою стало то", - пишуть незадоволені коментатори.
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Раніше Главред писав про те, що Єва Польна та її колишній бойфренд Денис Клявер возз'єдналися на одному столичному музичному заході. За лаштунками із задоволенням позували фотографам удвох, чим і спровокували чутки про відновлення роману.
Раніше також повідомлялося, що співачка зважилася на втручання пластичних хірургів. Співачка хотіла зробити пластичну операцію зі зменшення шлунка, щоб схуднути.
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Хто така Єва Польна
Єва Польна - російська співачка, композиторка й авторка пісень. Відома як солістка поп-групи "Гости из будущего". Після розпаду гурту випустила кілька сольних альбомів. Лауреатка премії "Золотий грамофон" і фестивалю "Пісня року". Як спеціальний гість брала участь у фестивалі "Жара", пише Вікіпедія.
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