"Що ж із тобою стало": у мережі засоромили солістку популярного російського гурту

На російську співачку Єву Польну озвіріли користувачі Інстаграму.

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Єва Польна змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Instagram/polnaeva_official

Ви дізнаєтеся:

Що написали користувачі співачці

Як сильно вона змінилася

У мережі з'явилося відео-звернення російської співачки і популярної солістки 90-х "Гости из будущего" Єви Польни.

Відео з її запрошенням на концерти опублікував російський пропагандистський Instagram-канал Showbusiness 24.

відео дня

Тим часом, користувачі соціальної мережі вирішили, що співачка має поганий вигляд і стала практично невпізнанною. вони стали писати в коментарях, що їй потрібно змінити у своїй зовнішності.

Одні вважали, що співачці треба схуднути і почати стежити за собою. "Хотілося б, щоб Єва Польна привела до ладу свою фігуру", "Тітонька, а могла б і схуднути", "Євочка, що ж з тобою стало то", - пишуть незадоволені коментатори.

Користувачі захопили Єву Польну / Скріншот Instagram

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Раніше Главред писав про те, що Єва Польна та її колишній бойфренд Денис Клявер возз'єдналися на одному столичному музичному заході. За лаштунками із задоволенням позували фотографам удвох, чим і спровокували чутки про відновлення роману.

Раніше також повідомлялося, що співачка зважилася на втручання пластичних хірургів. Співачка хотіла зробити пластичну операцію зі зменшення шлунка, щоб схуднути.

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Хто така Єва Польна Єва Польна - російська співачка, композиторка й авторка пісень. Відома як солістка поп-групи "Гости из будущего". Після розпаду гурту випустила кілька сольних альбомів. Лауреатка премії "Золотий грамофон" і фестивалю "Пісня року". Як спеціальний гість брала участь у фестивалі "Жара", пише Вікіпедія.

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