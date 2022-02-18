Член журі Нацвідбору на Євробачення звільнився після скандалу

Лодигін подав заяву. Його затвердили в наглядовій раді.
Наглядова рада НСТУ задовольнила заяву про звільнення з посади члена правління Суспільного голови оргкомітету на міжнародний пісенний конкурс Ярослава Лодигіна.
Як повідомив у Facebook член Наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного Вадим Миски 18 лютого, наглядову раду НОТУ задовольнив заяву про звільнення Лодигіна за угодою сторін і висловив надію, що в майбутньому Ярослав зможе продовжити співпрацю з Супільним "в інших ролях".
Також Суспільне повідомило про це в Instagram.
Зазначимо, Ярослав Лодигін-режисер, сценарист, радіоведучий і засновник інтернет-радіо Аристократи. Членом правління Суспільного, відповідальним за платформу телебачення він був 2019 року.
Скандал на Євробаченні з Alina Pash
Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.
Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.
Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".
У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.
Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення-2022 Аліну Паш звинуватили у шахрайстві та підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.
16 лютого Паш офіційно відмовилася від поїздки на Євробачення-2022
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