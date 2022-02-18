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Член журі Нацвідбору на Євробачення звільнився після скандалу

18 лютого 2022, 18:33

Лодигін подав заяву. Його затвердили в наглядовій раді.

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Лодигін звільнився з Суспільного / соцмережі

Наглядова рада НСТУ задовольнила заяву про звільнення з посади члена правління Суспільного голови оргкомітету на міжнародний пісенний конкурс Ярослава Лодигіна.

Як повідомив у Facebook член Наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного Вадим Миски 18 лютого, наглядову раду НОТУ задовольнив заяву про звільнення Лодигіна за угодою сторін і висловив надію, що в майбутньому Ярослав зможе продовжити співпрацю з Супільним "в інших ролях".

Також Суспільне повідомило про це в Instagram.

Зазначимо, Ярослав Лодигін-режисер, сценарист, радіоведучий і засновник інтернет-радіо Аристократи. Членом правління Суспільного, відповідальним за платформу телебачення він був 2019 року.

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

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Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення-2022 Аліну Паш звинуватили у шахрайстві та підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.

16 лютого Паш офіційно відмовилася від поїздки на Євробачення-2022

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