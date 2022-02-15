УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленою

15 лютого 2022, 16:16

Прикордонники не видавали Аліні Паш довідку про поїздку до Криму.

Аліна Паш, Євробачення 2022
Аліна Паш на Євробаченні 2022 / УНІАН

Конкурс Євробачення в Україні не проходить без скандалів. Переможниця національного відбору Аліна Паш відвідувала Крим, і в справі стався новий поворот.

Українці масово підняли "бунт" проти артистки, зажадавши перерахунку голосів і перевірку Аліни Паш на відповідність усім правилам Національного відбору, адже стало відомо, що вона відвідувала окупований Крим.

Організатори конкурсу подали запит до Держприкордонслужби на предмет дійсності довідки, яку Аліна Паш подала перед початком Нацвідбору на Євробачення.

Відповідь ДПСУ не змусила себе чекати. У коментарі виданню Українська правда спікер ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що документ опублікований Суспільним мовником, не створювався підрозділами Держприкордонслужби, і під таким номером нікому не надавався.

"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, яка була поширена громадським мовником України Про документ, нібито наданий відомством фізичній особі для подання в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, що нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався.

Реклама

Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України з приводу підтвердження створення такого документа. Найближчим часом мовник отримає нашу відповідь", - сказали в ДПСУ.

false

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

читайте такожAlina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до Криму

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Читайте також:

viber
Госпогранслужба новини шоу бізнесу Євробачення-2022
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - вороги Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниГороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сни Коли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календаремКоли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календарем "ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити Як завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забуваютьЯк завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забувають
17:44

Валютні гойдалки тривають: гривня потроху зміцнює свої позиції

17:30

Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію

17:23

Путін вимагає "зараз" закрити двері НАТО для України

17:19

Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але є умовиВідео

17:04

"Хтось не хоче нести відповідальність": з моргу зникли докази у справі ДТП з кортежем Ярославського

Реклама
17:00

Зірку жіночого кварталу пограбували, погрожуючи пістолетомВідео

16:58

"Готовий зробити все необхідне": Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"Відео

16:55

США: Визнання Думою "ЛДНР" є явним порушенням Мінських угод

16:31

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

16:28

Тепер Україна може контратакувати РосіюПогляд

16:22

Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка

16:16

Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленоюВідео

16:10

Погода в Україні: яким буде кінець лютогоВідео

15:56

Якщо РФ визнає "ЛДНР", Москва вимагатиме більше територій: в ЄС попередили Україну про небезпеку

15:54

"Певний ажіотаж зараз є": українці розкуповують зброю і патрони на тлі загрози вторгнення РФВідео

15:39

Українці переплачують за курятину на 20% більше, ніж в ЄС: експерти пояснили причиниВідео

15:37

Коли день медсестри 2022 - дата, душевні привітання, листівки і картинки до свята

15:14

Коли таблетки не допомагають: Комаровський назвав поширену помилку при головному болю

15:01

Є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви - СтолтенбергВідео

14:59

Найсмачніший і простий сніданок на швидку руку: готуємо омлет в бублику за 5 хвилинВідео

Реклама
14:41

Не дешевше 95 гривень за кілограм: українці змушені втридорога купувати вітчизняні огіркиВідео

14:41

Не пояснюватимуть маневри військ: РФ відмовилася від участі у зустрічі ОБСЄ, яку скликала УкраїнаВідео

14:32

Відведення військ РФ від кордонів України: в Офісі президента відреагувалиВідео

14:30

Головний плюс в істерії навколо нападу ПутінаПогляд

14:29

Крок Росії щодо "ЛДНР" - ескалація і удар по Європі: в ОП оголосили про загрозу краху "Мінська"

14:25

День ангела в березні 2022 за церковним календарем - хто святкує іменини

14:17

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала постільне фото в пікантному вбранні

14:15

Мінекономіки опублікувало нові ціни на паливо в Україні: яка ситуація на АЗСВідео

13:56

Ключ до багатства: астролог розповів, що заважає і що допомагає розбагатіти кожному знаку Зодіаку

13:24

Як США і Росія примушували Україну до "Мінська-2"Погляд

13:20

Росія за крок від визнання "ЛДНР": Держдума проголосувала "за", документ негайно направляють Путіну

13:00

Гороскоп на завтра, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхВідео

12:55

Україна закликає світ не визнавати незалежність "Л/ДНР": Рада звернулася до НАТО, ООН та Євросоюзу

12:54

Розпочинаємо третій сезон "Великого будівництва" – міністр інфраструктури

12:52

Анна Сєдокова в багряній сукні показала, як чоловік пестить її оголені груди

12:36

Рада прийняла закон Про індексацію пенсій в Україні: що змінитьсяВідео

12:28

"Побачимо - тоді повіримо": Кулеба засумнівався у відводі військ РФ від українського кордонуВідео

12:09

Означатиме вихід РФ з "Мінська": Кулеба заявив про наслідки для Кремля у разі визнання "ЛДНР"Відео

12:01

Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відеоВідео

11:44

Скавчав і ледве тримався на воді: рибалка на Київщині врятував собаку, який провалився під лідВідео

Реклама
11:31

У прозорій сукні і з палаючими очима: прима-балерина Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою

11:20

Україні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації - Кулеба

11:03

Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:01

Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізониВідео

10:57

Свята в березні 2022 в Україні: скільки будемо відпочивати і чи буде додатковий вихідний

10:55

"Розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ

10:37

Путін ще не прийняв остаточне рішення щодо вторгнення в Україну - Держдеп СШАВідео

10:32

Військові зайдуть без розпізнавальних знаків і займуть Київ: Трас описала сценарій вторгнення РФ

10:16

Maruv стане мамою: співачка оприлюднила перші "вагітні" фотоФото

10:03

6 станцій метро Києва працюватимуть по-новому: як купити квитки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти