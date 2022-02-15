Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленою

Аліна Паш на Євробаченні 2022 / УНІАН

Конкурс Євробачення в Україні не проходить без скандалів. Переможниця національного відбору Аліна Паш відвідувала Крим, і в справі стався новий поворот.

Українці масово підняли "бунт" проти артистки, зажадавши перерахунку голосів і перевірку Аліни Паш на відповідність усім правилам Національного відбору, адже стало відомо, що вона відвідувала окупований Крим.

Організатори конкурсу подали запит до Держприкордонслужби на предмет дійсності довідки, яку Аліна Паш подала перед початком Нацвідбору на Євробачення.

Відповідь ДПСУ не змусила себе чекати. У коментарі виданню Українська правда спікер ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що документ опублікований Суспільним мовником, не створювався підрозділами Держприкордонслужби, і під таким номером нікому не надавався.

"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, яка була поширена громадським мовником України Про документ, нібито наданий відомством фізичній особі для подання в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, що нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався.

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Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України з приводу підтвердження створення такого документа. Найближчим часом мовник отримає нашу відповідь", - сказали в ДПСУ.

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

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Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

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