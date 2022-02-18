"Крим давно не наш": бізнесмен Корогодський скандально заступився за Аліну Паш

Комерсант Гарік Корогодський стверджує, що українське суспільство вимагає від публічних особистостей - у тому числі співаків і спортсменів - занадто багато.
Відомий український Комерсант і письменник Гарік Корогодський вирішив заступитися за попспівачку Alina Pash в конфлікті навколо неї і відбору від України на конкурс Євробачення-2022. Відповідний пост підприємець написав на своїй сторінці в Facebook.
Він вважає, що суспільство вимагає від відомих особистостей занадто багато чого, а Крим, як вважає Корогодський, "давно не наш, на превеликий жаль".
Крім того, Комерсант використовував в пості нецензурну лексику. Він заявив, що вирішив оприлюднити свою думку, "щоб потім не картати себе за мовчання".
"Чи не занадто [в оригіналі нецензурна лайка - Главред] багато ви вимагаєте від людей? То Аліна Паш недостатньо Українська, то [боксер Олександр ‒ Главред] Усик не тому богу молиться, то на Олімпійських іграх не тому руку потиснули. То запитаєте: "чий Крим?"- і в очі заглядаєте, чекаєте відповіді, що Крим - Україна. А Крим давно не наш, на превеликий жаль, в тому числі вашими молитвами. Попустіться вже", - написав Корогодський.
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Скандал на Євробаченні з Alina Pash
- Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в Мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.
- Артистка потрапила в базу "Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.
- Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".
- У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.
- Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення-2022 Аліну Паш звинуватили у шахрайстві та підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.
- 16 лютого Паш офіційно відмовилася від поїздки на Євробачення-2022.