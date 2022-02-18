"Крим давно не наш": бізнесмен Корогодський скандально заступився за Аліну Паш

Гарік Корогодський / УНІАН

Відомий український Комерсант і письменник Гарік Корогодський вирішив заступитися за попспівачку Alina Pash в конфлікті навколо неї і відбору від України на конкурс Євробачення-2022. Відповідний пост підприємець написав на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що суспільство вимагає від відомих особистостей занадто багато чого, а Крим, як вважає Корогодський, "давно не наш, на превеликий жаль".

Крім того, Комерсант використовував в пості нецензурну лексику. Він заявив, що вирішив оприлюднити свою думку, "щоб потім не картати себе за мовчання".

"Чи не занадто [в оригіналі нецензурна лайка - Главред] багато ви вимагаєте від людей? То Аліна Паш недостатньо Українська, то [боксер Олександр ‒ Главред] Усик не тому богу молиться, то на Олімпійських іграх не тому руку потиснули. То запитаєте: "чий Крим?"- і в очі заглядаєте, чекаєте відповіді, що Крим - Україна. А Крим давно не наш, на превеликий жаль, в тому числі вашими молитвами. Попустіться вже", - написав Корогодський.

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