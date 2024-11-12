Чим закінчиться "Реванш": зірка серіалу розкрив інтригу фінальних серій

"Князевич" із "Реваншу" дражнить шанувальників незвичайною кінцівкою.

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Олексій Нагрудний розповів про фінал серіалу Реванш / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

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Фінал серіалу "Реванш" покажуть 14 листопада о 20:00 на 1+1

Князевич (Олексій Нагрудний) розповів, якою буде кінцівка гучної історії

28 жовтня на телеканалі 1+1 Україна відбулася прем'єра 24-серійного серіалу "Реванш" про складні повороти долі хіміка Валентини Коваль (Ганна Сердюк), якій доведеться відновити своє добре ім'я і життя, розбите на друзки інтригами. Заключні 23 і 24 серії захопливої історії вийдуть на 1+1 вже цього четверга, 14 листопада, о 20:00.

Фінал серіалу інтригує та розбурхує не тільки глядача. Про незвичайну кінцівку, яка абсолютно точно не розчарує навіть досвідчених серіаломанів розповів український актор Олексій Нагрудний (зіграв у "Реванші" Олексія Князевича - прим. редактора).

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"Останні 8 серій серіалу Реванш уже цього тижня о 20:00 на 1+1 Україна. Непростий період для мого героя, але впевнений що ваші очікування на розвʼязку та experience після перегляду серіалу виправдається на 100%", - цитує Нагрудного сайт 1plus1.

Варто зазначити, що у серіалу "Реванш" вже утворилася міцна фан-база, яка почала мріяти про другий сезон серіалу ще до завершення першого. У соціальних мережах шанувальники навперебій хвалять і акторську гру героїв, і нетривіальний сюжет: "Неймовірно чекаю! Класний серіал. Така крута акторська гра", "Я буду сумувати. Дуже класний серіал. І це завдяки талановитим акторам", "Дуже крутий серіал, кожна серія як ковток свіжого повітря", "Скільки емоцій! Сльози! Це щось нове! Дякуємо" і т.д.

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Хто такий Олексій Нагрудний? Олексій Нагрудний - український актор, співак, ведучий. Був солістом гуртів Іграшки у 1998-2001 та Полюс у 2001-2002 роках. Працював ведучим "Студії 5" і "Національної лотереї" на Першому національному каналі, Сніданку з 1+1, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія: "Зустріч однокласників", "Інфоголік", "Повернення Мухтара", "Реванш", "Прислуга", "Обручка з рубіном", "Дзвонар" тощо.

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