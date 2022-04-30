"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в Україні

Артур Смольянінов засудив війну в Україні / Колаж - imdb.com / instagram.com/artmusiclyrics

Російський музикант і актор, відомий за фільмами 9 рота і Жара, Артур Смольянінов вважає, що мовчати зараз про війну в Україні - такий же злочин, як і саме вторгнення рф в незалежну процвітаючу державу.

В інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій він зізнався, що йому боляче дивитися, як знищують Україну, яку він вважає своєю Батьківщиною не менше, ніж росію - бабуся і дідусь актора були київськими євреями, в дитинстві він багато подорожував по Західній Україні з вітчимом. З українською землею у Смольянінова пов'язано багато теплих спогадів.

"Я пам'ятаю це відчуття чогось дуже рідного і теплого. Якісь вирази... "Нехай буде гречка, аби не суперечка", – говорила мені бабуся. Все це було для мене рідне. Як у фільмі, який сьогодні теж зовсім по-іншому зазвучав: "Это все мое, родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя". Тільки правда, це була моя батьківщина. Ось це все - була моя батьківщина. ...Коли я став старшим, я їздив з вітчимом на Закарпаття в географічні експедиції. І всі ці міста я пам'ятаю: від Конотопа до Чопа. Як ми їхали на поїзді. Мукачево, Ужгород. Найяскравіший спогад - це Синевир. Це все те, з чого я складаюся... Перший раз я там спробував горілку - мало не помер. Мене відпоювали селяни марганцівкою... Перше кохання моє там, і ходив я з ними вранці в гори пасти корів. Їх тата і мами збирали нам в банках картоплю з часником. Це досі моя улюблена страва... Я був на найвищій точці України, блін. Я був на горі Говерла... Я там був, я це бачив. І говорити про те, що хтось когось через російську мову, не російську... Це взагалі якась маячня. Ніхто ніколи на це уваги не звертав. Я там навчився українською розмовляти, зараз вже забув все, на жаль. Але розуміти їх - розумію. Тобто це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати", - згадує актор.

Смольянінов зізнається, що не вважає себе винним у війні в Україні, адже не він віддає накази - це тягар, ця кров лежить на плечах конкретних особистостей. Але йому соромно за росіян, які схвалюють збройне вторгнення, вбивство мирних українців, руйнування міст: "Я не відчуваю провини. Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається. Мені соромно за тих, кому не соромно". Про себе артист додав: "Все змінилося. Кров пролилася. Трапилася катастрофа. Все розвалилося. Попіл, дим, сморід, сльози. Жах. Просто жах".

З Путіним Артур Смольянінов зустрічався особисто - для президента рф проводили закритий передпоказ 9 роти. Після цього він залишився поспілкуватися з акторами, і залишив про себе незабутнє враження: "Я ще тоді почав підозрювати, що щось тут не так. Ми просиділи тоді з ним після цього майже цілу годину. Що у мене залишилося в пам'яті. Два найяскравіших спогади. Перше враження - це запах, який від нього виходив. Це були, якісь спецпарфюмовані війська, напевно, попрацювали, тому що таке відчуття, у мене це викликало тоді, якоїсь абсолютної інстинктивної улесливості. Я ніколи в житті не відчував такого запаху. Мені здається, тут не буває дрібниць. Це все спецоперація. А друге - ми проговорили годину. Щось про Афганістан розговорилися і щось він став говорити про те, що американцям вигідний цей наркотрафік. І дуже переконливо це все звучало. Він володіє прийомами маніпуляції віртуозно. Але після того, як ми вийшли звідти, я запитав себе: "про що ми говорили" і я зрозумів, що я не пам'ятаю ні слова. У мене було повне відчуття, що це була розмова ні про що. Це був просто сірий туман".

Актор припустив, що Путін, плануючи вторгнення в Україну, керувався лише ненавистю і хворобливими, зрозумілими лише йому, ідеями: "Я так розумію, його професія була в тому, щоб шукати ворогів цієї великої Вітчизни. Думаю, що це дуже особиста причина. Це помста. Тому що людина все життя вчилася шукати ворогів. Все його життя - це спецоперація. Говорити одне, думати інше, робити третє. Але мені здається, робота президента передбачає пошук друзів. А професія офіцер КДБ передбачає пошук ворогів. Може б він і хотів інакше, чорт його знає, помрію за нього, але ні, не може. Тому що ідеї керують ним, а не він ідеями. Плюс відсутність будь-якого зовнішнього контролю".

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