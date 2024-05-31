Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси

Фанати Анастасії Заворотнюк обурені вчинком Сергія Жигунова.

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Сергій Жигунов проігнорував смерть своєї колись коханої жінки / Колаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

Колишній коханий Анастасії Заворотнюк, який грав із нею в серіалі "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов, неприємно здивував російських прихильників померлої актриси.

Так, за даними пропагандистського видання 7dn.ru, Жигунов жодним чином не відреагував на смерть своєї колеги й коханої жінки. Він жодним словом не згадав про те, що актриса померла після тривалої хвороби.

Його сторінки в соцмережах ніяк не відобразили те, що актор шкодує або хоча б шанує Анастасію Заворотнюк.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, роман Жигунова і Заворотнюк зародився на зйомках ситкому "Моя прекрасна няня". Тоді актор настільки закохався в Заворотнюк, що навіть пішов із сім'ї і кинув свою дружину.

Однак роман пари тривав недовго. Скоро вони розлучилися - Жигунов повернувся до своєї дружини, а Заворотнюк зустріла свого майбутнього чоловіка Петра Чернишова.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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