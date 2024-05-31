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Бачила, як згасає Заворотнюк: російська співачка розповіла, як поводилася хвора актриса

Олена Кюпелі
31 травня 2024, 13:32оновлено 31 травня, 15:16
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Ольга Орлова розповіла про те, як хворіла Анастасія Заворотнюк.
Ольга Орлова розповіла про останні дні Заворотнюк
Ольга Орлова розповіла про останні дні Заворотнюк / Колаж Главред, фото Instagram/olgaorlova1311

Російська співачка і колишня солістка групи "Блестящие" Ольга Орлова, яка була близькою подругою покійної Жанни Фріске, розповіла про те, як поводилася і відчувала себе Анастасія Заворотнюк, про смерть якої стало відомо 30 травня.

За словами Орлової, яку цитує пропагандистське ЗМІ, на початку хвороби Заворотнюк з нею зв'язався чоловік артистки, який попросив про зустріч. Йому потрібна була консультація щодо діагнозу Заворотнюк. Співачка додає, що акторка приїхала з ним і вони подружилися.

Вона також додає, що всі візити Орлової були суворо засекречені, щоб інформація та фотографії хворої акторки не потрапили до ЗМІ.

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Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Також росЗМІ додають, що працівники лікарні та лікарі суворо стежили за тим, щоб ніхто не зробив фото Заворотнюк. Кажуть, що акторка сильно змінилася і сім'я сильно переживала, щоб її фото не потрапили в мережу.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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