Колишня невістка Єлизавети II розповіла, як її та принцесу Діану заарештували на дівич-вечорі

Сара Фергюсон назавжди запам'ятає цю маленьку витівку, через яку британські полісмени затримали її та леді Ді.

Сара Фергюсон і принцеса Діана були заарештовані на дівич-вечорі / instagram.com/sarahferguson15

Британська письменниця і громадська діячка, колишня невістка королеви Єлизавети II (ексдружина принца Ендрю), Сара Фергюсон була близькою подругою принцеси Діани. Дівчата познайомилися ще до того, як стали частиною британської королівської сім'ї, і пронесли свій близький зв'язок до трагічної смерті леді Ді.

Днями Фергі побувала в гостях на шоу Келлі Кларксон, де розповіла кумедну історію про те, як її та Діану заарештувала британська поліція. Це сталося в 1986-му році, коли Королева Сердець ще була одружена з принцом Чарльзом, а Фергюсон - тільки готувалася почати свій шлях, як герцогиня Йоркська.

Фергі згадала, що на її дівич-вечорі вони вбралися жінками-поліцейськими, і вирушили в нічний клуб. Там їх заарештували справжні поліцейські за те, що вони зображували з себе хранителів правопорядку.

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"Це було незвично, тому що ми прийшли в нічний клуб. Звичайно, мені хотілося піти в нічний клуб з принцесою Уельською. Ми сіли, і до нас підійшов офіціант і сказав: "Вибачте, це членський клуб. І ми тут не обслуговуємо поліцейських", - зі сміхом розповіла герцогиня Йоркська.

Також вона розкрила ще одну кумедну деталь - поки вони з леді Ді сиділи в поліцейській машині, в очікуванні, поки полісмени встановлять їх особи, принцеса Діана знайшла в автомобілі пачку чіпсів з беконом, і стала з апетитом їх наминати. Поліцейський був дуже обурений цим фактом, і навіть гримнув на неї, що їй не можна цього робити.

Раніше стало відомо, що улюблена прикраса принцеси Діани, кулон у вигляді хреста з діамантами Attallah Cross, була продана з аукціону - за космічну суму його придбала Кім Кардашьян.

Також принц Гаррі, молодший син Леді Ді, розкрив, яким був улюблений парфум королеви сердець - його флакончик герцог Сассекський використовував під час курсу психотерапії.

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