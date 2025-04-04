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Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

Еліна Чигис
4 квітня 2025, 08:21
1571
Хайден Панеттьєрі поділилася радісною новиною.
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьєрі вийшла на зв'язок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

  • Хайден Панеттьєрі завела собаку
  • Актриса розповіла, як до неї ставиться

Колишня наречена українського відомого боксера Володимира Кличка - американська акторка Хайден Панеттьєрі - розповіла прихильникам про зміни в житті.

На своїй сторінці в Instagram акторка повідомила, що в неї з'явився собака й опублікувала фото з ним.

відео дня

"Мій новий найкращий друг", - написала Хайден.

Хайден Панеттьєрі із собакою
Хайден Панеттьєрі з собакою / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

На жаль, акторка не розповіла, як вона назвала собаку, але зазначила, що дуже її любить.

Нагадаємо, Кличко і Панеттьєрі були у стосунках з 2009 року, а в 2013 пройшли заручини. У 2014 у пари народилася дочка Кайя-Євдокія, але в 2018 боксер і актриса розірвали стосунки.

Кличко, Панеттьєрі
Володимир Кличко виховує доньку сам / Instagram, Хайден Панеттьєрі

У 2022 році Хайден повідомила, що її змусили передати повне право опіки над донькою її батькові. Також акторка зізналася, що довгий час лікувалася від нарко- та алкозалежності.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, українська візажистка Галина Лозинська висловила свою думку з приводу макіяжу, який робить співачка Камалія. Також вона уточнила, що із задоволенням зробила б макіяж співачці.

А також Тетяна Овсієнко поділилася подробицями особистого життя. Співачка жила з Олександром Меркуловим, якого чекала з в'язниці, з 2017 року, але під вінець він її так і не повів. Зараз же вони зробили паузу у стосунках.

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Хто така Хайден Панеттьєрі?

Хайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.
З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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