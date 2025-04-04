Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

Коротко:
- Хайден Панеттьєрі завела собаку
- Актриса розповіла, як до неї ставиться
Колишня наречена українського відомого боксера Володимира Кличка - американська акторка Хайден Панеттьєрі - розповіла прихильникам про зміни в житті.
На своїй сторінці в Instagram акторка повідомила, що в неї з'явився собака й опублікувала фото з ним.
"Мій новий найкращий друг", - написала Хайден.
На жаль, акторка не розповіла, як вона назвала собаку, але зазначила, що дуже її любить.
Нагадаємо, Кличко і Панеттьєрі були у стосунках з 2009 року, а в 2013 пройшли заручини. У 2014 у пари народилася дочка Кайя-Євдокія, але в 2018 боксер і актриса розірвали стосунки.
У 2022 році Хайден повідомила, що її змусили передати повне право опіки над донькою її батькові. Також акторка зізналася, що довгий час лікувалася від нарко- та алкозалежності.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, українська візажистка Галина Лозинська висловила свою думку з приводу макіяжу, який робить співачка Камалія. Також вона уточнила, що із задоволенням зробила б макіяж співачці.
А також Тетяна Овсієнко поділилася подробицями особистого життя. Співачка жила з Олександром Меркуловим, якого чекала з в'язниці, з 2017 року, але під вінець він її так і не повів. Зараз же вони зробили паузу у стосунках.
Вас може зацікавити:
- Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Каменських
- "Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили
- Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося
Хто така Хайден Панеттьєрі?
Хайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.
З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред