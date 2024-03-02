Швидко змінюються в гаремі: Цибульська прокоментувала новий роман Остапчука

Українська артистка викрила Остапчука в велелюбності.

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Цибульська розкритикувала Остапчука / Колаж Главред, фото Instagram/vova_ostapchuk, cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська прокоментувала черговий шлюб телеведучого Володимира Остапчука, який одружився втретє з молодою журналісткою Катею Полтавською.

Знаменитість у рубриці "Нашого радіо", не змогла пригадати, як звати третю дружину телеведучого, і натякнула на те, що імена в Остапчука змінюються часто, пише ТСН.

"У нього так часто змінюється хтось у гаремі, що я не встигаю. Якась молода красива красива наївна дівчинка", - відповіла Цибульська.

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своїм голосом, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Також він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Поплавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

Зазначимо, Цибульська довгий час приховувала від громадськості ім'я та особистість свого чоловіка. Поки вона зберігала цей секрет, артистці приписували безліч романів з відомими чоловіками, зокрема з її кумом і близьким другом - співаком Михайлом Хомою (Дзідзьо).

Раніше колишня дружина Остапчука Христина Горняк відреагувала на те, що Остапчук разом із новою дружиною робить ремонт у їхньому спільному будинку. Скажу вам, це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами і т.д... На голову не налазить, як деяким дівчатам таке ок. Просто ми ж домовлялися, я не виношу сварки. Але за будинок прикро. Та нехай не думають, що їм там буде добре вдвох. Будемо або втрьох, або ще мої друзі ромале із Закарпаття будуть. Просто в мене ще купа часу позовної давності", - прокоментувала Горняк.

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