"Буду співати частівки в образі Бджілки": зірка "Кривого дзеркала" зібрався на Донбас допомагати окупантам

Зірка шоу "Криве дзеркало" Олександр Морозов заявив, що готовий їхати в тимчасово окупований Росією Донецьк.

Зірка "Кривого дзеркала" зібрався на Донбас допомагати окупантам / скріншоти з відео

У країні-агресорі, РФ, комік Олександр Морозов (відомий як учасник низькопробного гумористичного шоу "Криве дзеркало" на чолі з Євгеном Петросяном) заявив, що готовий їхати в тимчасово окупований росіянами Донецьк, щоб розважати мирних жителів. Таке інтерв'ю гуморист дав російській пропагандистському ЗМІ.

"У мене великий репертуар. Будемо і жартувати, і будемо співати. У мене дуже багато пісень, може, і не патріотичних в нашому розумінні, але душепідйомних – точно. Репертуар я дещо оновив. Наприклад, придумав для своєї знаменитої "Бджілки" кілька чотиривіршів про фашистів, їх буду виконувати", – розповів пропагандистам клоун.

На жаль, Морозов тут же і вирішив продемонструвати свою дотепність.

"Фашисти приходили:

хотіли мед відняти!

Але ми їх перемогли,

фашисти і пішли",- заспівав Морозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Росії від раку шлунка помер популярний гуморист Олександр Пономаренко, який виступав у "Кривому дзеркалі" в дуеті "Брати Пономаренко" зі своїм братом Валерієм.

Деякий час назад російський "король" низькопробного гумору Євген Петросян відвідав російських окупантів, які отримали поранення в ході війни в Україні, в госпіталі з сумкою від елітного італійського бренду Gucci.

На фото із зустрічі гуморист позував з пораненим окупантом, який лежав на каталці з облізлою фарбою, махаючи затиснутою в руках сумкою вартістю в 4 тисячі доларів США.

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