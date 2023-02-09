"Буду співати частівки в образі Бджілки": зірка "Кривого дзеркала" зібрався на Донбас допомагати окупантам

У країні-агресорі, РФ, комік Олександр Морозов (відомий як учасник низькопробного гумористичного шоу "Криве дзеркало" на чолі з Євгеном Петросяном) заявив, що готовий їхати в тимчасово окупований росіянами Донецьк, щоб розважати мирних жителів. Таке інтерв'ю гуморист дав російській пропагандистському ЗМІ.
"У мене великий репертуар. Будемо і жартувати, і будемо співати. У мене дуже багато пісень, може, і не патріотичних в нашому розумінні, але душепідйомних – точно. Репертуар я дещо оновив. Наприклад, придумав для своєї знаменитої "Бджілки" кілька чотиривіршів про фашистів, їх буду виконувати", – розповів пропагандистам клоун.
На жаль, Морозов тут же і вирішив продемонструвати свою дотепність.
"Фашисти приходили:
хотіли мед відняти!
Але ми їх перемогли,
фашисти і пішли",- заспівав Морозов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Росії від раку шлунка помер популярний гуморист Олександр Пономаренко, який виступав у "Кривому дзеркалі" в дуеті "Брати Пономаренко" зі своїм братом Валерієм.
Деякий час назад російський "король" низькопробного гумору Євген Петросян відвідав російських окупантів, які отримали поранення в ході війни в Україні, в госпіталі з сумкою від елітного італійського бренду Gucci.
На фото із зустрічі гуморист позував з пораненим окупантом, який лежав на каталці з облізлою фарбою, махаючи затиснутою в руках сумкою вартістю в 4 тисячі доларів США.
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