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"Зовсім переплутав береги?": Гончаренко пропіарився на полонених, Карась розгніваний

Яна Ставська
24 січня 2024, 18:51оновлено 24 січня, 19:51
Інформацією, яку опублікував Гончаренко, скористалась російська пропаганда.
'Зовсім переплутав береги?': Гончаренко пропіарився на полонених, Карась розгніваний
Це точка неповернення політичного піару, вважає Карась / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Нардеп від партії Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вирішив пропіарити власний приватний Телеграм-канал, опублікувавши у ньому "дані" про українських військовополонених, які нібито перебували на борту підбитого Іл-76 у Бєлгородській області. Це викликало гнівну реакцію у розвідника, бійця ЗСУ Євгена Карася.

Гончаренко, зокрема, закликав Міноборони надати "негайно" інформацію про збиття російського Іл-76. У своєму приватному телеграм-каналі опублікував дані щодо військовополонених, доступ до цього каналу обмежений - тільки після схвалення адміністраторів.

Невдовзі Гончаренко загадково додав, що має "дуже і дуже погані новини".

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До слова, "коментарі" Гончаренка одразу підхопила Russia Today, яка, за вказівкою Кремля, весь день "відпрацьовує" версію причетності України до збиття Іл-76 з нібито військовополоненими ЗСУ.

Військовий зі стажем Євгеній Карась не пройшов повз політичного піару Гончаренка.

Карась зазначив, що "за спробу набити підписників" у нього "дуже погані наміри" щодо Гончаренка. Далі боєць ЗСУ висловив думку, що нардеп просто вже готується до наступних парламентських виборів.

"[Дупа] (неценз.) депутатська ще вказує - де і як коментувати Міноборони, ЗСУ чи ГУР про полонених. Тому я пропоную вибачитися. А усім військовим рекомендую, коли побачите Льошу, вибачення не приймати", - висловився Карась.

Карась запропонував уявити себе на місці родичів тих полонених, чиї прізвища опинилися в опублікованих Гончаренком списках.

"Ви там взагалі [очманіли] (неценз.)?! Взагалі переплутали береги?" - не стримував емоцій військовий.

Ситуацію з Гончаренком Карась назвав "точкою неповернення політичного піару".

Гончаренко ж у відповідь почав виправдовуватися, що, мовляв, публікує у приватному каналі речі, які не можна виставляти назагал, а також неперевірені дані.

Падіння Іл-76 - що відомо

Вранці 24 січня у небі над Бєлгородською областю, найімовірніше зенітною ракетою, було підбито військово-транспортний літак росіян Іл-76.

Інформація з нібито "підтвердженням" від Сил оборони зʼявилась на сайті "Української правди". Журналісти, посилаючись на анонімні джерела, стверджували, що Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300. Однак невдовзі новину було видалено.

Водночас російські пропагандисти писали, утім без доказів, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених, яких готували на обмін з Україною. Експерти вже пояснили, чому вважають цей вкид з боку РФ дурнею.

Варто зауважити, що тільки за вчорашній день Росія тричі атакувала Харків ракетами. Під час вечірнього удару РФ поцілила у цивільні обʼєкти - лікарні, аптеки і магазини. Попередньо нараховувалося 7 постраждалих.

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скандал Євген Карась Олексій Гончаренко
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