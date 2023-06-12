Брітні Спірс звинувачують у прийомі наркотиків чоловік та сини - думка співачки

Колишній опікун Брітні Спірс, її екс-чоловік та діти буцімто переконані, що своє життя вона закінчить передозуванням.

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Кевін Федерлайн звинуватив Брітні Спірс у зловживанні важкими наркотиками / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

У 2008 році американську співачку Брітні Спірс визнали недієздатною. Її позбавили опіки над двома синами, а також призначили опікуна, яким став її батько. Причиною цьому послужили зловживання алкоголем і наркотиками артистки, а також постійні нервові зриви.

Багато років Бріт вже чиста. Два роки вона живе життям вільної жінки, і навіть щаслива в шлюбі зі своїм партнером Семом Асгарі. Але казці зовсім скоро може прийти кінець.

Принаймні так стверджує її колишній чоловік і батько її дітей Кевін Федерлайн. Чоловік стверджує, що Спірс повернулася до важких наркотиків. Мовляв це вже давно не новина, і сини відмовилися спілкуватися з нею саме через залежність - вони бачили, як Брітні привозили наркотики. Слова її дітей та колишнього чоловіка цитує видання Daily Mail.

"Боюся, що вона на метамфетаміні - я молився, щоб хто-небудь сказав про це і щоб вона схаменулася. Це жахливо. Вона мати моїх хлопчиків", - каже Федерлайн. З ним згоден і батько Спірс, який розповів, що боїться, як би співачка не повторила долю Емі Уайнхаус (співачка померла у віці 27 років від гострої алкогольної інтоксикації - прим. редактора).

Іноземні ЗМІ висувають теорію про те, що Федерлайн навмисно паплюжить ім'я колишньої дружини і тисне на неї, щоб продовжувати отримувати аліменти на синів, але усунути саму Бріт від домагань на опіку.

Тим часом новина про "наркотичну залежність" дійшла і до самої поп-ікони. На своїй сторінці в Instagram Брітні відмовляється вірити, що її сини говорили про неї щось подібне, інакше це просто розбило б її серце. Водночас вона пригнічена ситуацією в цілому.

"Мені сумно, тому що я так старалася зробити все для вас, але цього ніколи не було достатньо. Так що ви, хлопці, йдете, і за моєю спиною і говорите про мене... Це розбиває моє серце, а новини такі огидні... Я завжди відчувала, що новини буллять мене... Це сумно, тому що всі сидять склавши руки, ніби це нормально вигадувати таку брехню ... Чому мені кажуть, що я повинна сидіти склавши руки і просто бути вище цього??? Коли всі вони поводяться так низько??? Сподіваємось, це просто новина, яка розпалює ворожнечу, і ні Кевін, ні Престон нічого з цього не сказали. У будь-якому випадку, я буду в порядку", - пише Брітні Спірс.

Дивіться відео, як Брітні Спірс виходила з-під 13-річної опіки свого батька:

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