Ще один королівський малюк: принцеса Євгенія народила другу дитину

Євгенія Йоркська майже тиждень тримала в таємниці радісну новину, і вже поділилася першими фото малюка.

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Принцеса Євгенія Йоркська і Джек Бруксбенк стали вдруге батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія Йоркська, 11 в черзі на британський королівський престол, повідомила про те, що вона та її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбенк, вдруге стали батьками - у пари з'явився ще один син.

Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона показала перші фото малюка, якого назвали Ернест Джордж Ронні Бруксбенк. Середні імена хлопчик отримав на честь своїх предків.

Також принцеса повідомила, що маленький Ернест з'явився на світ ще 30 травня. Зараз, судячи зі знімків, дитина вже вдома. Євгенія зазначає, що її з Бруксбенком первістку, дворічному Огасту Філіпу Хоуку (12 в черзі на престол), вже подобається бути старшим братом.

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"Джек і я хотіли поділитися новиною про те, що у нас народився наш маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, 30 травня 2023 року о 8:49 і вагою 7,1 фунта (близько 3.2 кг - прим. редактора). Він названий на честь свого пра-пра-прадіда Джорджа, його діда Джорджа та мого діда Рональда. Огі вже подобається бути старшим братом", - пише Євгенія Йоркська.

Огаст, старший син принцеси Євгенії, прийняв на себе турботу про Ернеста / колаж: Главред, фото: instagram.com/princesseugenie

Раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.

Також на зраді попався чоловік відомої актриси Наталі Портман - чоловіка застукали за поцілунками з молодою жінкою, яка молодша за голлівудську зірку на 16 років.

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