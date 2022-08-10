"Мені вони привиділися": Регіна Тодоренко показала фото своїх пологів з чоловіком і сином

Регіна Тодорнеко показала фото процесу пологів / t.me/todorenkoregina

Тревел-блогер, акторка і ведуча Регіна Тодоренко шокувала підписників рішенням народжувати другу дитину вдома, у воді, в компанії чоловіка і трирічного сина. На щастя, пологи пройшли нормально, і 9 липня на світ з'явився другий син ведучої. Хлопчика назвали Мирослав.

Вчора йому виповнився 1 місяць, і молода мама вирішила поділитися враженнями про домашні пологи на своєму Telegram-каналі. Так Тодоренко зізналася, що рішення привести у світ дитину в домашніх умовах вона прийняла абсолютно спонтанно. Її чоловік, співак Влад Топалов, спершу був проти цієї затії.

"Спочатку розповім вам, як я зважилася на домашні пологи. Будете сміятися, але мені вони привиділися. Так, так, саме привиділися. Я просто відчула, що хочу народити в домашніх умовах. ... Багато хто знає, що Владислав Михайлович у мене - прихильник традиційної медицини. "Не в середньовіччі живемо ж!" Ми довго обговорювали можливі варіанти пологів. "Я, звичайно, хочу, щоб ти народжувала в нормальному госпіталі, але якщо ти готова і хочеш домашні пологи, я з тобою!"- ці слова чоловіка надали мені гігантської впевненості", - згадує блогерка.

Також вона підкреслила, що не рекомендує і не пропагує домашні пологи, так як вони мають безліч протипоказань. Сама вона довго готувалася до цього, проходила спеціальний курси і тестування на "придатність".

До історії про пологи, Тодоренко додала вельми інтимний кадр, на якому зображений сам процес. "Місяць тому ми всі разом зустріли малюка. Пологи з чоловіком і сином - це фантастика! Таке єднання сердець і душ. Мишко пробрався в пологову кімнату і усміхнувся, побачивши нового члена сім'ї. Але ця посмішка до першої бійки за іграшку", - підписала знімок ведуча.

Регіна Тодорнеко показала фото процесу пологів / t.me/todorenkoregina

Раніше Регіна Тодоренко поділилася першими враженнями, як проходили її пологи - біль від переймів вона полегшувала гіпнотичними афірмаціями і поїданням піци.

У пологах, які проходили вдома в надувному басейні, брав участь не тільки чоловік Тодоренко, але і її старший син Михайло, якому всього три роки.

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