"Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі": донька скандальної Єгорової покинула Україну

Стася Ровінська переїхала в США з сім'єю / instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська, телеведуча каналу 1+1 і дочка одіозної Сніжани Єгорової, оголосила про важливі зміни у своєму житті. Вона з сім'єю покинула Україну, і перебралася в Нью-Йорк.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ровінська поспішила заспокоїти шанувальників: її переїзд у Велике Яблуко - це не імміграція, а тимчасове рішення заради дітей, яких у неї троє.

"Це не імміграція, це тимчасовий переїзд задля дітей, мій чоловік, як багатодітний батько має право виїзжати закордон за законом України, ми продовжуємо займатись допомогою нашим воїнам і плануємо налагодити відправлення вже з НЙ, мій чоловік займається цим кожного дня. Для тих, хто пише, що це найпростіше…нам було б набагато легше повернутись до Києва, де у нас власний будинок, робота, гроші і налагоджене усе. Ми приїхали в Америку без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи і це мене радує. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає. Ми намагаємось просто зробити дитинство наших дітей трохи спокійнішим. Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі у Європі", - поділилася ведуча.

Ровінська зізнається: залишати насиджене місце було дуже страшно, і зараз вона в легкому шоці від таких глобальних змін. Але вона впевнена, що переїзд в Нью-Йорк - життєве випробування і Всесвіт хоче дати їй якийсь урок.

"У мирний час ми б ніколи не наважились це зробити, та доля привела нас у це місто…Для чого, це ще доведеться з‘ясувати, але найближчі декілька років ми будемо тут будувати наше життя з самого початку, залишивши в у Києві своіх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи, комфортне життя…" - каже вона.

Ведуча запевнила - волонтерську діяльність припиняти вона не має наміру, а поки вона сподівається на перемогу України і шукає нові знайомства і роботу в Нью-Йорку.

Стася Ровінська переїхала в США з сім'єю / instagram.com/sia_rovinska

У коментарях шанувальники підтримали рішення Ровінської:

"Стася, сил Вам!"

"Оу, оце так несподіване рішення ! Тримаю кулаки! все обовязково вийде!"

"Бережи вас Боже! ❤️"

"Стася! мене цей пост дуже надихнув ... Я бажаю всього най най кращого ❤️"

"Стася, мила, щаслива що ви всі разом і в безпеці. Удачі у всіх починаннях! ❤️❤️❤️"

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