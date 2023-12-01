Боляче, але ні: російський актор, який засудив війну, розповів, чому не повернеться в РФ

Анатолій Білий залишився чесним перед самим собою і не планує повертатися в країну на болотах.

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Анатолій Білий не планує повертатися на терористичну батьківщину / Колаж Главред, фото Instagram / anatolibeliy

Популярний російський актор театру і кіно Анатолій Білий, який засудив повномасштабну війну Росії в Україні, назвавши її підлою, неправедною, кривавою і страшною, розповів про те як живе і свої плани на майбутнє.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, артист не планує повертатися на свою терористичну батьківщину.

"Я не зможу повернутися до людей, які зараз плюють мені навздогін, кажуть, що їм стало добре і вільно без мене. Йдучи по вулиці, виступаючи в театрі, я буду думати, що переді мною сидять хто? Ті, хто вчора бризкав слиною і жовчю. Я не хочу ... не хочу повертатися туди, як би це не було гірко. Це дуже боляче, але ні", - заявив 51-річний артист в інтерв'ю.

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Відзначимо, що Анатолій Білий заробляє на життя тим, що грає в театральних постановках не тільки Ізраїлю, а й інших країн.

Рішення покинути Росію актор прийняв після ракетних ударів по Вінниці 14 липня, оскільки сам він народився в Брацлаві Вінницької області.

Нагадаємо, раніше російська актриса Марія Машкова назвала причину, чому боїться повертатися в РФ, поки злочинний кремлівський режим при владі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні, депортували з Індонезії прямо перед його концертом на Балі.

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