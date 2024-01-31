Хвора на рак четвертого ступеня зірка "Беверлі Гіллз" повідомила про диво

Зірка поділилася захопливою новиною про нещодавнє лікування.

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Шеннен Доерті розповіла хороші новини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарна американська актриса, зірка серіалу Charmed (на українському ТБ демонструвався під назвою "Всі жінки - відьми") Шеннен Доерті розповіла, що під час її багаторічної боротьби з раком молочної залози четвертої стадії сталося "диво".

За інформацією The Daily Mail, розповідаючи про своє здоров'я, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" поділилася захопливою новиною про нещодавнє лікування.

"Я не буду говорити, що це таке, я перебуваю на новій крапельниці від раку, і після чотирьох процедур ми не помітили різниці, і всі хотіли, щоб я перейшла, і я просто типу: "Ми продовжуватимемо це робити і подивимося", - згадує 52-річна акторка під час бесіди з радіаційним онкологом доктором Аміном Мірхаді.

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Вона також додає, що після шостої чи сьомої процедури лікарі побачили, як ліки проходять крізь гематоенцефалічний бар'єр.

Актриса назвала цю ситуацію "дивом".

Далі вона пояснила, що "руйнування гематоенцефалічного бар'єру насправді є дивом цього препарату" і змушує її відчувати, що Бог "втручається і каже: "Я дам їй перепочинок".

"Іноді ти шукаєш дива не там, де треба, а вони просто перед твоїм обличчям", - марив Доерті.

У листопаді вона сміливо розповіла про те, що не хоче "вмирати", дізнавшись, що рак грудей поширився на кістки.

"Я ще не закінчила жити. Я ще не закінчила любити. Я не закінчила творити. Я ще не закінчила сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто ще не закінчила", - сказала зірка у своєму подкасті.

Вона також заявила, що сподівається надихнути інших своїм лікуванням: "Коли ви запитуєте себе: "Чому я? Чому я захворіла на рак?" а потім: "Чому мій рак повернувся? Чому в мене четверта стадія?", це змушує вас шукати велику мету в житті".

"Ми енергійні люди, і в нас абсолютно різні погляди на життя. Ми люди, які хочуть працювати, радіти життю і продовжувати рухатися вперед".

У червні зірка "Гезерс" розповіла, що рак молочної залози четвертої стадії поширився на її мозок.

Нагадаємо, раніше Доерті говорила, що зараз використовує звичайний формат лікування і намагається зробити все можливе, щоб воно їй допомагало. Однак, коли з'явиться більш дієве, акторка напевно його спробує.

Раніше також Шеннон Доерті розповіла, що покинула відоме телешоу "Всі жінки - відьми" через інтриги партнерки - Алісси Мілано.

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